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【美團股價】美團股價創新高　彭博：美團考慮明年在內地第二上市

新經濟追蹤 12:53 2020/11/03

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美團考慮明年在內地第二上市。

彭博報道，美團 （03690） 考慮明年在內地第二上市，但有關上市計劃仍在初步階段，最終不一定能成事；美團代表不予置評。美團今年來股價累升188%。受消息刺激，美團股價扭轉早上的跌勢，午後曾急彈逾2%，高見302.4元，股價再創新高。

報道引述消息人士指，美團已與顧問就內地上市進行過初步討論，並稱美團正考慮在深圳證券交易所創業板上市。消息指，美團尚未就潛在發行交易的時間和規模做出任何最終決定。

美團上季日均2450萬單餐飲外賣，詳見【下一頁】

外賣餐飲業今年來在疫情下迅速擴大市場佔有率，美團上季外賣訂單量、平均價值、收入均按年錄得增長，反映美團餐飲外賣業務已從疫情陰霾走出，表現甚至優於去年同期。

據瑞銀報告指，現時內地餐飲外賣由兩大企業主導，她們均與領先的連鎖超市合作，或通過自建食品業務供應鏈，積極擴展食品零售業務。瑞銀估計，未來3至5年內，餐飲外賣收入年複合增幅將達25%；同期綫上日用雜貨收入（包括食品和其他日用雜貨）的同類增幅更會接近40%。但後者由於仍發展初期，滲透率僅6%左右，增速遠高於已經成熟的餐飲外賣領域亦屬正常。

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相關文章：【美團發跡史】美團點評抹去「點評」 王興張濤既生瑜何生亮

 

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香港股票 美團－W（03690） 第二上市

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