【人類VS機械人】沃爾瑪500名機械人店員「完約」　人手處理效率更高

▲ 前在超過4700間沃爾瑪門市「上班」的500名機械人店員已經完約。（法新社圖片）

部分沃爾瑪（Walmart）門店內，有機械人店員工作，掃瞄貨架以加快補貨效率。不過，有外電報道，未來或不會再在沃爾瑪店內看到機械人店員，因沃爾瑪發現人手處理的效率更高。

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據華爾街日報報道，有知情人士指沃爾瑪與機械人店員生產商Bossa Nova Robotics的合約已經完結，而沃爾瑪亦向華爾街日報確認有關消息，表示目前在超過4700間門市「上班」的500名機械人店員已經完約。

隨著疫情爆發，沃爾瑪生意大幅增加，顧客購買廁紙、罐頭食品及砌圖等各式各樣產品。如何快速整理缺貨數據及快速補貨，成為沃爾瑪的一大挑戰。沃爾瑪原本使用機械人店員，掃描貨架上的產品 ，例如查看缺貨產品、標價錯誤等。據華爾街日報指，隨著合約完結，沃爾瑪決定以人手處理相關工作，效率更高、成本更低。

另一原因亦是沃爾瑪擔心其他前線店員的反應。事實上，早前亦有報道指前線店員對於機械人表示反感。一方面是機械人店員會在顧客身旁走動，感覺奇怪；另一方面是不時要替機械人店員「執手尾」，工作量變相增加。

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責任編輯：葉泳珊