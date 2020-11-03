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【美國大選】Twitter公布新政策　應對美大選相關假資訊

科技 13:10 2020/11/03

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Twitter宣布，為了防範不實訊息在美國大選期間流傳，將非官方選舉結果加上警告標籤，當中包括美國總統候選人及其競選團隊提前宣告勝出美國大選的內容。

美國大選於當地時間周二（3日）正式舉行，各種帶誤導消息頻頻在社交媒體上傳出。Twitter宣布，為了防範不實訊息在美國大選期間流傳，將非官方選舉結果加上警告標籤，當中包括美國總統候選人及其競選團隊提前宣告勝出美國大選的內容。

【美國大選】假新聞滿天飛？　AI初創：只靠Fact Check難解決問題

【拜登醜聞】Twitter、Fb禁用戶分享拜登醜聞　特朗普怒批干預選舉

Twitter在官方網誌上宣布新政策，並表示在大選夜至就職典禮期間，將會優先關注總統選舉情況，同時也將多加留意不實資訊在平台上傳播。Twitter表示，只要有2020年美國大選標籤的所有帳號，包括：總統候選人及其競選團隊、以美國為重心又有逾10萬名追隨者的帳號、以及參與程度高的貼文（即逾2.5萬個讚好、引用或轉發），都會加上警告標籤。

Twitter也表示，該平台只會視選舉官員及有獨立選舉部門的新聞機構，為選舉結果的官方消息來源，如美國廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）、霍士新聞、全國廣播公司（NBC）、美聯社、選舉預測機構Decision Desk HQ等。若帳號發布與官方不同的消息、或官方未公布的消息，則會在其貼文加上警告標籤。

【撐特朗普、散播陰謀論】Facebook 宣布封殺「QAnon」群組及專頁

責任編輯：曾曉汶

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