【歐洲第二波疫情】意大利收窄防疫措施 封城呼聲日增

歐洲第二波新冠肺炎疫情持續，意大利周一公布新一輪防疫措施，包括限制國民跨區旅遊。隨著疫情未見緩和，加上鄰近多國陸續封城，意大利總統孔特（Giuseppe Conte）正面臨愈來愈大的壓力，要求他實施新一輪封城。

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總理孔特周一公布，本周實施的新防疫措施，除了限制國民跨區旅遊，亦包括進一步關閉商戶。全國商場在周末不得營業，博物館要關閉，所有中學改為遙距授課。

雖然事前有報道指，可能會在全國劃一實施晚上9時宵禁，但孔特表示類似措施仍需要進一步商討。

今次措施一大重點是限制跨區旅遊，應對疫情的負責官員阿爾庫里（Domenico Arcuri）日前已特別呼籲國民，盡可能減少旅遊，警告醫院的壓力正在不斷增加。

意大利近期單日確診突破3萬宗，已經超越英國的水平，而後者周四將於人口最多的英格蘭地區實施封城。

意大利內部對於封城與否的討論正在增加，衛生專家主張必須封城抗疫，但地區領袖表明反對更嚴厲封鎖措施，商戶則要求政府，為不得做生意而作出更多賠償。

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責任編輯：陳啟賢