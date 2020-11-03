【螞蟻上市】螞蟻本月入齊MSCI、富時、恒生科指國指　被動買盤有多少？

▲ 指數公司先後公布快速納入螞蟻集團的時間表

螞蟻集團 （新上市編號：06688） 周四（5日）掛牌，MSCI、富時、恒指公司已先後公布，旗下指數將會快速納入螞蟻集團。滙證最新發布報告，推算國際和本地三大指數公司納入螞蟻集團H股後，將引發約22.6億美元（約175億港元）本月追入螞蟻集團H股。

滙證估算結果如下：

指數 預計納入日期 被動資金流入 美元 港元 MSCI 11月30日 13.18億 102.1億 富時國際指數系列 11月11日 6.90億 53.5億 恒生國指 11月18日 1.72億 13.3億 恒生科技指數 11月18日 0.8億 6.2億 恒生指數 明年第二季或第三季 2.85億 22.1億

MSCI︰擬將螞蟻集團A、H股11月30日收盤後納入指數系列 一文看清螞蟻納入指數時間表，詳情可見【下一頁】

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圖解螞蟻集團認購情況、上市後股權架構

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螞蟻集團在港發行規模16.7億股H股新股，連同以往在海外集資的B類、C類轉換至H股，11月5日掛牌時，螞蟻集團單計H股就涉及69.97億股，以發行價80元計，H股市值達5598億港元。

若以月內被動資金約175億港元，指數被動買入規模相當於螞蟻集團H股上市時市值約3.1%。

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記者：麥德銘