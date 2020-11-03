【螞蟻上市】螞蟻本月入齊MSCI、富時、恒生科指國指 被動買盤有多少？
股市 12:35 2020/11/03
螞蟻集團 （新上市編號：06688） 周四（5日）掛牌，MSCI、富時、恒指公司已先後公布，旗下指數將會快速納入螞蟻集團。滙證最新發布報告，推算國際和本地三大指數公司納入螞蟻集團H股後，將引發約22.6億美元（約175億港元）本月追入螞蟻集團H股。
滙證估算結果如下：
|指數
|預計納入日期
|被動資金流入
|美元
|港元
|MSCI
|11月30日
|13.18億
|102.1億
|富時國際指數系列
|11月11日
|6.90億
|53.5億
|恒生國指
|11月18日
|1.72億
|13.3億
|恒生科技指數
|11月18日
|0.8億
|6.2億
|恒生指數
|明年第二季或第三季
|2.85億
|22.1億
MSCI︰擬將螞蟻集團A、H股11月30日收盤後納入指數系列 一文看清螞蟻納入指數時間表，詳情可見【下一頁】
螞蟻高層馬雲遭4監管機構約談、官員批花唄「普而不惠」，詳情可見【下一頁】
圖解螞蟻集團認購情況、上市後股權架構
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螞蟻集團在港發行規模16.7億股H股新股，連同以往在海外集資的B類、C類轉換至H股，11月5日掛牌時，螞蟻集團單計H股就涉及69.97億股，以發行價80元計，H股市值達5598億港元。
若以月內被動資金約175億港元，指數被動買入規模相當於螞蟻集團H股上市時市值約3.1%。
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記者：麥德銘