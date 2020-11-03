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【美國大選】佩洛西：如有爭議 眾議院會決定誰當選

環球政治 12:31 2020/11/03

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美國眾議院議長佩洛西表示，如美國總統大選結果出現爭議，眾議院會決定由誰勝選。

美國總統大選當地時間周二（3日）展開，因為郵寄選票數量龐大，美國大選結果或需時數天才能出爐。美國眾議院議長佩洛西表示，如美國總統大選的結果出現爭議，眾議院已做好準備，屆時決定會由誰勝選。

【美國大選】特朗普否認將搶先宣告勝選 但考慮提法律挑戰 【下一頁】

【美國大選】白宮、兩院大洗牌的4種可能 東亞國家最想要哪個結局？【下一頁】

根據美國憲法第12條修正案，美國大選如在明年1月6日前仍未能取得明確結果，即未有候選人獲得多數選舉人票，將由眾議院選出下一任總統，參議院選出下一任副總統。

屬民主黨的眾議院佩洛西（Nancy Pelosi）批評美國總統特朗普（Donald Trump）不負責任，及不尊重美國憲法、民主和選舉完整性。她表示眾議院在點票時起了至關重要的作用，她已準備好讓眾議院決定大選勝出者。

在眾議院的決定過程中，各州都有一票，因此在眾議院有較多席位的政黨將能夠決定，哪一名候選人可順利入主白宮。

【美國大選】幾時知結果？開票時間表一覽 【下一頁】

【美國大選】特朗普拜登勝負若難定 選後亂局會否重演？ 【下一頁】

有報道指特朗普如果在選舉當晚的票數領先，不論是否已點夠票數，他都打算搶先宣告勝選。特朗普否認上述消息，但表示如果把收集有效選票的期限延長，可能會導致選舉舞弊，暗示或會採取法律行動。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：鄭錦玲

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