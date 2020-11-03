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【Starbucks】星巴克拓展免下車外賣業務　擬額外關閉200間城市地區分店

股市 12:37 2020/11/03

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Starbucks 上季收入為62億美元 ，利潤為3.926億美元，按年跌51.1%，優於市場預期。

連鎖咖啡店星巴克Starbucks（美﹕SBUX）行政總裁Kevin Johnson在第四財季業績發佈會表示，除了早前集團宣佈將關閉美國地區的400間分店和加拿大地區的200間分店以外，Starbucks擬額外關閉200間主要在美國城市地區的分店，把新店鋪開設在較偏遠的地區。

美心集團營運星巴克老撾店，詳見【下一頁】

Starbucks首席財務官Patrick Grismer稱，Starbucks預計2021財年在國際市場開設近1,300間新店鋪，但同時集團擬在2021財年內關閉250間分店，上述計劃為集團近年想重新調整公司業務所致。

從Starbucks在美國的銷售生意額顯示，因疫情緣故，不少人從城市遷移到偏遠的地區，帶動偏遠地區分店生意額。Kevin表示，疫情期間，不少顧客轉而透過Drive-through 服務進行消費 （意指顧客把車駛入餐廳旁邊，透過麥克風跟服務人員點餐購買外賣，全程無需離開車廂）。Starbucks將於未來尋找高交通流量的地理位置開設更多分店，迎合駕駛人士需要。此外，Starbucks將會繼續與外賣平台Uber Eats合作，為顧客提供便利。

相關文章﹕【Starbucks】星巴克上季盈利大跌一半　料中國市場新年度增長可達3成

相關文章﹕星巴克永久關閉400店　單季虧損248億港元

 

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編輯﹕賴奕羚

美股 美國 星巴克（Starbucks，美：SBUX） 星巴克 外賣 咖啡
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