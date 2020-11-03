【螞蟻上市】市場料螞蟻集團股價至少見100元　一文看螞蟻追揸沽攻略

▲ 螞蟻上市全城期待，投資者關注螞蟻集團暗盤及螞蟻上市價。

螞蟻集團 （新上市編號：06688） 場外機構暗盤成交高達120元，市場關注周三螞蟻暗盤及周四螞蟻上市時的表現。綜合券商意見，從螞蟻集團場外機構暗盤反映，大型投資者爭相搶貨，因此周三螞蟻暗盤或周四螞蟻上市，螞蟻股價至少可見100元，相當於25%升幅，甚至見120元也不出奇，若120元出現，建議先行沽出，待之後股價回落時才重新吸納。

螞蟻集團機構間暗盤曾見120元，詳見【下一頁】

中民證券（香港）研究部董事黃偉豪認為，螞蟻集團認購反應相當熱烈，加上不同指數都會快速納入螞蟻集團，令市場對螞蟻集團上市後表現更具憧憬，故見螞蟻上市當日股價見120元不出奇，建議可先「食糊」，待股價稍後回吐至約90元多水平，才再買入。

黃偉豪指，參照阿里巴巴 （09988） 及美團 （03690） 上市經驗，股價也是衝高後回吐，隔一段時間才再次上揚，相信螞蟻上市後走勢相若。

螞蟻集團納入各指數時間表，詳見【下一頁】

馬雲等螞蟻高層被監管機構約談，詳見【下一頁】

輝立：螞蟻市值龐大 不宜用普通打新策略

信誠證券聯席董事張智威亦同意，120元有可能出現，因螞蟻上市太引人注目，建議可在有關水平沽出，「對自己也有合理交代」。若未持有任何螞蟻股票，他建議考慮待螞蟻股價回落至100元以下，才考慮買入。

輝立證券企業融資經理陳英傑看法較保守，螞蟻市值高達2.3萬億元，若螞蟻股價見120元，意味市值大幅膨脹，因此估計螞蟻升幅不會有這麼大。

螞蟻IPO認購人數超過農夫山泉，詳見【下一頁】

「螞蟻屬重磅新股，不應用普通打新的策略認購或沽出螞蟻。」陳英傑稱，像螞蟻這樣的星級新股，可長線持有，因股價波動大，沽出後很難再在低位重新買入。

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