【港股追蹤】大和首予呢隻生科股「買入」評級　股價即時抽升一成

大和發表研究報告，首次給予康方生物(09926)「買入」評級，認為市場低估了康方生物的雙特異性抗體新藥AK104(PD-1/CTLA-4bsAb)及其他候選藥物的潛力。



該行指出，Nivolumab(PD-1 mAb)加上Ipilimumab(CTLA-4 mAb)是一種公認的聯合療法，而從理論上，對比安全性較佳的單克隆抗體，雙特異性抗體應具有相似的功效，認為康方的AK104用於治療惡性胸膜間皮瘤的數據亦反映該藥有潛力。

大和指，康方生物有9種藥物正在臨床試驗中，有3種藥物即將進入臨床試驗，估計總峰值收入為350億元人民幣，認為目前股價尚未完全反映出AK104的領先優勢及其他早期藥物的潛力，予目標價45元。

康方股價今日明顯造好，截至中午收市股價升近一成。

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