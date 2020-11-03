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【美國大選】關鍵搖擺州提前投票率低 反有利特朗普？

環球政治 12:21 2020/11/03

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【美國大選】關鍵搖擺州提前投票率低 反有利特朗普？

美國大選當地時間11月3日（周二）展開，美國50個州份及哥倫比亞特區會在香港時間11月4日（周三）起陸續開票。數據顯示，截至周一（2日），美國大選提前投票率已達到2016年總投票率的71%。惟多個搖擺州的投票率低於平均，或對總統特朗普有利，因共和黨選民習慣在投票日才投票。

新冠肺炎疫情令更多選民選擇以郵寄投票，也有很多人參與提前投票。據佛羅里達大學（University of Florida）的美國大選統計項目（U.S. Elections Project）統計，夏威夷和德克薩斯的提前投票人數已超越2016年總投票人數。

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值得一提的是，德州（38張選舉人票）有轉向搖擺州的跡象，打擊特朗普連任的機會。近年不少年輕人湧到德州首府奧斯汀（Austin），而他們多數支持民主黨，有機會反轉該州的政治生態，甚至由「紅轉藍」。

多個關鍵搖擺州的提前投票率低企，如賓夕法尼亞只達2016年總投票率的39.2%。該州首次實施「缺席投票」，歷史數據顯示，賓夕法尼亞只有5%的人選擇郵寄投票。

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搖擺州（選舉人票） 提前投票率（佔上屆總投票人數）
威斯康星州（10） 63.4%
艾奧瓦州（6） 60.5%
密歇根州（16） 58.3%
俄亥俄州（18） 51.8%
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責任編輯：鄧燕君

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