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【Staycation】萬聖節酒店入住率高達8成　惟酒店業：若房間內開派對可報警

商業 11:54 2020/11/03

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香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城指出，酒店房間的用途並非開派對；若顧客不聽從勸喻，酒店可馬上報警。（資料圖片）

假期過後，本地疫情又再反覆，更出現與梅窩「海景渡假樂園」有關的確診群組。香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城指出，已再三向旗下會員強調，酒店房間的用途並非開派對。若顧客不聽從勸喻，酒店可馬上報警。

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李漢城出席電台節目時表示，梅窩「海景渡假樂園」並非其聯會會員。他已向旗下會員強調，酒店房間用途是住宿，並強烈要求會員跟從指引。

現時聯會已要求酒店會員登記探訪人士資料、派員巡樓。如果在閉路電視發現個別房間多人出入，或要求提供很多毛巾、牙刷等用品，並發現顧客在房間內開派對，應立即勸喻。若房客不聽從，酒店可馬上報警求助。不過，李續指，酒店未必能做到滴水不漏，但會盡量把關；亦曾有房客經勸喻後最終離開。

至於疫情下大熱的「Staycation」 計劃，亦成功改善房間入住率。李漢城透露，以剛過去的周末萬聖節期間為例，酒店平均入住率達6至8成。平日入住率亦有約4成，比之前僅2成入住率改善。

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責任編輯：葉泳珊

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