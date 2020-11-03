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【歐洲第二波疫情】法國單日確診逾5萬破頂 逾千人入院

環球社會熱點 11:53 2020/11/03

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歐洲第二波新冠肺炎疫情持續，盡管法國日前實施封城，但疫情增速未見放緩，單日確診病例周一再次破頂，達到52,518宗；入院人數新增超過1,000，是8日以來第4次。

【歐洲第二波疫情】法國封城一個月前夕 民眾搶購廁紙、髮型屋外排長龍【下一頁】

【歐洲第二波疫情】法國入院人數創半年高 擬提早宵禁時間【下一頁】

由於周日檢測量一向較平日少，故周一新增病例向來都較平均為少，但本周一（2日）達到破紀錄的逾5萬宗，反映疫情惡化程度令人擔憂。

法國目前累計確診病例迫近150萬宗，已經是全球第5多的國家，僅次於美國、印度、巴西和俄羅斯。

礙於早前實施的宵禁措施未能達到預期的遏止疫情目標，法國政府上周開始實施第二輪封城，為期4星期。專家表示，封城措施需要大約2星期，才能見到效果。

法國曾經在3月17日至5月11日第一次封城，當時新冠肺炎患者的入院率仍然持續上升，到4月14日達到高峰的32,292名患者需要入院，之後開始回落。

而目前有25,784名新冠肺炎患者需要入院，在12日內翻了一倍，也是4個月以來最多，倘若當前的增速持續，入院人數將很快追平4月的紀錄。

需要入住深切治療病床的患者周一也增加152人，目前總計3,730人，也是4個月來最多。

至於死亡人數，周一單日新增416人，較周日的231人和7日平均數345人都要高，累計37,435人死亡。

【歐洲第二波疫情】法國確診破百萬 馬克龍：明年夏季前病毒難消失【下一頁】

【歐洲第二波疫情】法國科學家：傳播速度快過第一波【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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