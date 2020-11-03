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【美國大選】搖擺密歇根州民眾清晨排隊買槍 憂大選釀暴亂

環球政治 12:03 2020/11/03

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【美國大選】搖擺密歇根州民眾清晨排隊買槍 憂大選釀暴亂

美國大選即將舉行，有媒體報道指，在美國大選搖擺州分密歇根州（16張選舉人票），有大批民眾在槍械商店開門前，就在門外排隊等待購買槍械，相信是憂慮美國大選會有混亂情況發生。店主更指，不少人似乎是首次購入槍械。

英國《天空新聞》（Sky News）報道指，在密歇根州最大城市底特律（Detroit），有大批民眾在槍械商店門外守候。

防極左組織暴動 白宮附近商店釘木板封店（多圖） 【下一頁】

店主庫奇（Bill Kucyk）指，不少連購買槍械的程序都不清楚，相信是首次購入槍械。庫奇又指，每日接到約一百通電話，關於購買槍械。

庫奇透露，店內在一般情況會有過百支槍械等待出售，但已多次被掃清，銷量為平時的兩倍。

美國大選幾時知結果？開票時間表一覽 【下一頁】

報道指，底特律等多個城市都為總統大選做好準備，更加派部署警察巡邏，以防發生騷亂。屬民主黨的密歇根州州長惠特曼（Gretchen Whitmer）早前曾遭極右分子計劃綁架，亦引起該州民眾的關注。

報道引述反恐專家阿利（Javed Ali）指，美國國內出現恐怖襲擊威脅在近月突然激增，原因包括新冠肺炎疫情的影響及其帶來的限制措施，黑人弗洛伊德（George Floyd）遇害所引發的示威活動等，都促使人們策劃採取暴力行動。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：林嘉莉

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