香港永明金融有限公司的全資附屬公司永明資產管理(香港)有限公司(「永明資產管理」或「本公司」),今天宣佈推出「永明資產管理香港ESG指數基金」,為香港投資者帶來首隻追蹤恒生ESG50 指數的基金。此投資策略回應在環球金融市場中愈趨受重視的環境、社會及管治(「ESG」)投資主題,並彰顯永明金融對可持續發展的長期承諾。



永明資產管理(香港)有限公司行政總裁顏建華表示:「現在正是推出ESG指數基金的黃金時機,共創更美好未來。我們非常榮幸成為首間推出追蹤恒生ESG50指數基金的資產管理公司。隨著投資者對可持續發展和企業管治的關注日高,以ESG為投資主題的指數基金近年發展漸趨興旺。通過嚴格而有系統的投資程序評估上市公司的ESG政策,此方法能滿足投資者希望將自身理念與投資回報兩者結合的需求。『永明資產管理香港ESG指數基金』將ESG投資納入香港股票投資策略中,為投資者提供了具成本效益的方案。」



ESG投資有助塑造更可持續發展的未來,同時也為投資者提供潛在增長機遇。對比恒生指數,恒生ESG50指數在一年期、三年期以及五年期均錄得較高回報¹。



永明資產管理的投資團隊擁有逾二十年經驗,一直恪守其信託責任,為協助投資者及準備退休的人士達成其財務目標。作為以管理資產規模計第三大強積金投資經理²,永明資產管理憑藉審慎投資策略及嚴明的紀律,務求為其管理的強積金計劃帶來亮麗的表現,以守護準退休人士的退休儲備及資產為目標。



永明資產管理香港ESG指數基金追蹤的恒生ESG50指數於2020年7月推出。通過由香港品質保證局進行的評估及評級框架,該指數包含在環境、社會及企業管治三個範疇上表現卓越的首50間香港上市公司。



恒生指數有限公司董事兼研究及分析主管黃偉雄表示:「ESG投資在環球市場越來越受重視。我們推出的恒生ESG50指數有助於發行商開發以ESG為重的投資產品。我們樂見市場上有更多產品,滿足對ESG投資主題有興趣的投資者。」



如欲了解更多有關ESG,請觀看以下影片:https://youtu.be/wcYWhtGo2DU



編輯垂注:

1. 來自彭博終端關於恒生ESG50指數及恒生指數於各期間比較收益的數據,2019年9月30日至2020年9月30日,2017年9月29日至2020年9月30日,2015年9月30日至2020年9月30日。

2. Mercer MPF Market Shares Report (截至2020年6月30日止)。

▲ 永明資產管理(香港)有限公司推出「永明資產管理香港ESG指數基金」(左至右:首席投資官鍾思達、行政總裁顏建華和首席運營官周國豐)。



永明金融簡介

永明金融是主要的國際金融服務機構,為個人及企業客戶提供保險、財富及資產管理方案。永明金融在全球多個市場發展業務,當中包括加拿大、美國、英國、愛爾蘭、香港、菲律賓、日本、印尼、印度、中國、澳洲、新加坡、越南、馬來西亞及百慕達。截至2020年6月30日止,永明金融管理的總資產為11,220億加元。如欲了解更多資訊,請瀏覽 www.sunlife.com。

Sun Life Financial Inc. 於多倫多(TSX)、紐約(NYSE)及菲律賓(PSE)的證券交易所上市,交易代號為「SLF」。

Sun Life Financial Inc.為加拿大永明人壽保險公司的控股公司。香港永明金融有限公司為加拿大永明人壽保險公司的全資附屬公司並在香港營運。

