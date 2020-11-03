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【微信禁令】騰訊向美國法院提申請　要求保護公司商業機密

科技 11:47 2020/11/03

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美國早前禁止下載騰訊（00700）旗下即時通訊應用程式微信（WeChat），隨後有「美國WeChat用戶組成聯盟」（U.S. WeChat Users Alliance）入稟挑戰WeChat禁令，據外電最新報道，騰訊已向美國法院提出申請加入該訴訟中，確保機密商業信息受保護。（法新社資料圖片）

中美角力持續，美國早前禁止下載騰訊（00700）旗下即時通訊應用程式微信（WeChat），隨後有「美國WeChat用戶組成聯盟」（U.S. WeChat Users Alliance）入稟挑戰WeChat禁令，據外電最新報道，騰訊已向美國法院提出申請加入該要求暫緩執行特朗普政府下架微信的訴訟中，強調要確保機密商業信息受保護。

事實上，騰訊早前尚未對特朗普政府採取法律行動，這次為該公司首度公開參與有關的法律訴訟。報道指，騰訊在有關的一份法院文件中要求，在該訴訟中將其機密的商業信息保密，避免在過程中向公眾披露。

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騰訊旗下微信（WeChat）日前遭特朗普下令封殺，隨後便有「美國WeChat用戶組成聯盟」（U.S. WeChat Users Alliance）入稟加州聯邦法院，迫令特朗普政府向法院提交WeChat「威脅美國國家安全」的證據。目前該訴訟已成功暫緩WeChat下架，惟特朗普政府正就此提出上訴。

【Wechat禁令】美國加州法官拒絕執行特朗普命令　放生Wechat繼續美國地區使用

責任編輯：張寶燕

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