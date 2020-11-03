【美國大選】晨星：若拜登當選短期內對亞洲股市有利　點名4隻受惠股

▲ 晨星認為，拜登上台取消特朗普早前落實徵收大部分的關稅。

美國大選快將揭盅，晨星（Morningstar）發表報告指出，若拜登（Joe Biden）當選，有機會取消特朗普早前落實徵收大部分的關稅，短期內為亞洲股市帶來利好消息。晨星認為，拜登與特朗普處理貿易問題的方式截然不同，預計拜登更願意展開談判，並取消特朗普早前落實徵收的大部分關稅，惟對亞洲區內企業的盈利直接影響有限。

不過，短期內利好企業盈利仍最決於能否有效控制疫情，晨星認為，疫苗將在明年中面世，屆時經濟活動將開始正常化。

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晨星研究顯示，目前亞洲股市目前被略微低估約7%。晨星又認為，房地產、能源板塊、科技、消費週期性板塊存龐大的估值差距。晨星點名看好中海油 （00883） 、新鴻基地產 （00016） 及攜程（美：TCOM）及澳博 （00080） 等受惠於內地消費的股票。

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若美國降低關稅，晨星認為新秀麗 （01910） 將成為最大的受惠者，雖然新秀麗可能會將節省下來的成本轉嫁出去，但短期仍有助提升毛利率。

晨星認為，拜登上台並不代表完全有利中國，若中美貿易談判未能解決，拜登會極力爭取全球支持對中國實行制裁。美國仍會繼續向部分中國公司及個別行業實施貿易禁令，一些依賴美國先進技術的中國企業將繼續面臨較高風險。

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編輯：謝卓榮