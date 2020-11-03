【政府招聘】政府聘二級助理郵務監督　每月頂薪近5.6萬元

疫情之下，打工仔人心惶惶，怕放無薪假之餘又怕被裁。政府最近招聘二級助理郵務監督，每月起薪為24,070元，頂薪可達55,995元。若成功入職會按公務員試用條款受聘3年，通過試用後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。 有意申請的人都士，不妨留意以下入職條件。

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入職條件： 在香港中學文憑考試五科考獲第3級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級/C級或以上成績，或具同等學歷

符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科取得第2級或以上成績，或同等成績

須參加能力傾向測試及基本法知識筆試

具備市場推廣、商業管理、物流及／或運輸方面的學歷資格及／或工作經驗的申請人可獲優先考慮

工作職責：

管理郵政分局的郵政服務和資源管理

進行研究和分析數據及資料，以監察機構表現，從而協助部門就郵務運作、業務發展和組織發展等方面作出決策

協助尋找新的商機，並對業務需求作出回應，提高盈利能力和顧客滿意程度

協助提供資訊科技和郵務機械化方面的解決方案，迎合業務和運作方面的需求

協助管理辦公地方編配計劃

提供郵政相關業務所需的行政支援，包括國際郵政事務、財務、公關服務和員工培訓與發展

申請方法： 透過公務員事務局網站的 網上申請系統

或將申請表格[G.F. 340(3/2013修訂版)]郵寄至香港中環康樂廣場2號香港郵政總部4字樓招聘組(信封上的郵戳日期將視為遞交申請書的日期)

詳情

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責任編輯：楊子瑩