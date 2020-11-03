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【金融股】中外金融股全線發力 友邦漲5%、渣打滙豐升3%

股市 11:30 2020/11/03

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金融股造好帶動恒指一度重上25000點

金融股發力帶動恒指一度重上25000點水平，其中重磅藍籌友邦 （01299） 昨宣布四川分公司獲批，刺激股價飆升近5.5%，最新報77.4元，成交達12.85億元。另外，滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 兩大國際銀行股均造好，其中滙豐升2.9%至33.75元，成交8.24億元，而渣打則升3.2%至36.75元。

中資金融股延續強勢，大型內銀普遍走高約2%，其中工行 （01398） 、建行 （00939） 分別升2%及2.2%，最新報4.62元及5.66元，而中行 （03988） 亦升1.6%報2.57元。不過，昨日急升近9%的郵儲行 （01658） 今日回吐，現時約1.2%，報4.09元。

另一方面，內險板塊亦上漲，國壽 （02628） 及新華保險 （01336） 升幅均逾4%，而藍籌平保 （02318） 表現較弱僅升約1%，報80元。

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編輯：謝智聰

香港股票 渣打集團（02888） 中國銀行（03988） 郵儲銀行（01658） 工商銀行（01398） 建設銀行（00939） 中國人壽（02628） 中國平安（02318） 恒生指數 銀行

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