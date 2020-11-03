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【阿里巴巴9988】傳阿里擬斥3億美元 投資服裝電商平台Farfetch

股樓投資 12:05 2020/11/03

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路透社引述消息人士指，電商平台阿里巴巴（09988）正與網上奢侈品零售商Farfetch（美：FTCH）商討投資事宜，投資金額接近3億美元（約23.4億港元）。消息傳出後，刺激Farfetch股價升近14%至32美元。

【十四五規劃】中信證券建議關注5大潛力領域 推介20隻龍頭概念股  詳情請看[下一頁]

據報，兩家公司亦有意在中國建立一家合資企業。另外，卡地亞（Cartier）母公司峰集團（Richemont），也正在考慮與阿里一同投資Farfetch。

【宏觀中國】螞蟻上市前夕　當局規限網絡小貸迫降槓桿  詳情請看[下一頁]

Farfetch的投資者包括阿里的競爭對手京東和騰訊，消息指，Farfetch目前與騰訊及京東達成的交易條款，不會阻礙阿里巴巴投資Farfetch。
 

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撰文 : 趙家盈

經濟 阿里巴巴－SW（09988）

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