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【中芯國際981】傳內地8吋晶圓產能緊張 中芯華虹大升半至一成

股樓投資 12:27 2020/11/03

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內地傳媒報道，由於近期內地8吋圓晶產能緊張，多間晶圓代工以及集成電路設計公司都表示預計會漲價，國內代工商產能利用率高達90％以上，消息刺激中港半導體股份今日表現造好。截至11時半，中芯(00981)升5%報23.95元，華虹(01347)大升13%報32.2元。

【十四五規劃】中信證券建議關注5大潛力領域 推介20隻龍頭概念股  詳情請看[下一頁]

傳快手於周內遞上市申請 騰訊阿里擬認購  詳情請看[下一頁]

華為有意自行生產晶片的消息，也促成晶片股近日造好。外電報道，華為計劃於上海設立非美國技術工廠，以生產電訊設備業務所需要的晶片。消息指，廠房將交由上海集成電路中心運作，最初先生產45納米晶片，並計劃逐步生產用於智能電視和5G設備的28納米和20納米晶片。

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撰文 : 李尚毅

華虹半導體（01347） 中芯國際（00981） 經濟

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