新一輪疫情令曙光漸現的經濟復甦再度成為市場憂慮的重點議題之一，正逐步重啟的經濟活動因疫情反覆而變得前景未明。同時，投資者屏息等待美國總統大選的來臨，政治不確定性亦導致市場持續波動。

失業數字持續上升

儘管美國失業率持續下降，但永久失業人數有所上升，並涉及服務業以外行業，情況值得關注。市場本以為新冠疫情影響僅屬短暫，但現實卻背道而馳。一些商業模式易受消費者行為改變而受到衝擊的公司開始削減人手；加上額外財政支持或會延至2021年方推出，經濟受到重創的行業可能會面臨無法彌補的損失。目前為止消費者支出尚算穩健，至少破產個案雖然有所增加，但幅度仍然相對溫和。另一方面，疫苗研發取得令人鼓舞的進展，但距離可以廣泛推出可能仍需數月，這為經濟脆弱地區帶來進一步壓力。如果沒有進一步刺激措施挽救經濟，失業數字恐會持續上升，其中服務業將首當其衝，對經濟構成更深影響，並威脅剛起步的經濟復甦。

多重變數威脅歐洲前景

經歷第一波新冠疫情後，歐洲現正面臨第二波的衝擊，迫使本來重新開放的地區再度實施各種限制。英國的第二輪疫情尤為嚴峻，確診個案甚至超越5月的水平，而英格蘭將於週四實施新的封城措施。正當英國脫歐造成的緊張局勢到達頂峰，第二輪抗疫工作的挑戰令歐洲前景更添變數。儘管去年英國正式脫歐，但雙方仍未就餘下圍繞貿易與安全的重要議題達成共識，當中尤以愛爾蘭與英國之間的邊境檢查問題為甚。歐盟是英國最大的貿易夥伴，如雙方到年底仍未達成協議，則可能危及每年高達萬億歐元的貿易額。隨著世界其他地區相繼復甦，倘歐洲未能儘快解決上述問題，將有可能出現滯後情況。

「難忘11月」 股市越趨波動

隨著美國總統大選迫在眉睫，圍繞郵寄選票的爭議愈來愈大，加上有可能出現曠日持久的法律爭端，以及特朗普總統確診新冠肺炎等事件，令市場一直處於波動狀態，預計波動情況大有可能持續至大選日之後。有指相比由誰人當選，潛在的政治動盪及持久的不確定性為市場帶來的風險可能更大。大選後的波動性對沖成本不斷增加，市場的憂慮顯而易見。回顧2000年長達一個多月欠明朗的大選期，當時的市場反應導致標準普爾500指數下跌超過4%、十年期美國國債收益率錄得逾50個基點的跌幅，以及黃金價格飆升12%以上。鑑於現時股市估值偏高及經濟復甦仍然疲弱，加上新冠疫情充滿不確定性，若各因素在較長一段時間內持續處於波動狀態，市場將會變得更為脆弱。