【維也納恐襲】猶太教長憶述：兇徒向酒吧掃射至少100發子彈

奧地利首都維也納周一晚發生恐怖襲擊,造成2死,一名槍手被擊斃,另有最少1人在逃。身在現場附近的猶太教長憶述,當時街上酒吧聚滿了人群,希望在周二封城前盡興,卻遇上恐襲,兇徒更向酒吧掃射了至少100發子彈,並擊中最少一人。

猶太教長霍夫邁斯特(Schlomo Hofmeister)當時身處酒吧樓上的建築物,目擊了街上酒吧的恐襲經過。他表示:

「他們(兇徒)發射了最少100發子彈,就在我們建築物外面。」

(They were shooting at least 100 rounds just outside our building.)