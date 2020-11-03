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【維也納恐襲】猶太教長憶述：兇徒向酒吧掃射至少100發子彈

環球政治 11:15 2020/11/03

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奧地利首都維也納周一晚發生恐怖襲擊，造成2死，一名槍手被擊斃，另有最少1人在逃。身在現場附近的猶太教長憶述，當時街上酒吧聚滿了人群，希望在周二封城前盡興，卻遇上恐襲，兇徒更向酒吧掃射了至少100發子彈，並擊中最少一人。

【維也納恐襲】市中心6處受襲2死 槍手1死1在逃【下一頁】

猶太教長霍夫邁斯特（Schlomo Hofmeister）當時身處酒吧樓上的建築物，目擊了街上酒吧的恐襲經過。他表示：

「他們（兇徒）發射了最少100發子彈，就在我們建築物外面。」

（They were shooting at least 100 rounds just outside our building.）

霍夫邁斯特解釋，由於周二凌晨起，奧地利便會實施封城措施，全國酒吧餐廳都要關門至下個月，因此很多人都希望在此前盡興，令酒吧都在街上擺放了枱櫈，聚滿了人群。但不料遭受恐襲。

維也納警方表示，他們在市中心的搜捕行動會持續，敦促人們避免在室外位置逗留，或乘坐公共交通，並呼籲公眾不會把警方行動片段放上網，以免令警員承受不必要的安全風險。

奧地利內政部長內哈默（Karl Nehammer）則提醒公眾，盡量遠離維也納市中心，當局將實施邊境檢查，而學生周二將不用上學。

【法國恐襲】尼斯教堂遇襲3死 有人被斬首亡 當局提高全國恐襲警戒【下一頁】

【法國恐襲】馬克龍承諾打擊伊斯蘭極端主義 包括關清真寺【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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