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【疫市搵工】地產代理人數上升　賣樓好好搵？

股樓投資 11:15 2020/11/03

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樓市交投氣氛好轉，地產代理行紛紛「疫市」招聘，以致持牌代理人數上升。地監局資料顯示，截至10月底，持牌代理數目為39,954人，較9月底的增加139人，創近21個月新高。

據中原地產公布，10月整體樓宇買賣登記約錄6,177宗，涉資565億元。以此推算代理「爭食指數」，平均每6.5位代理爭一張單，雖然數字回升，惟相比起今年1月，競爭未算激烈。事實上，受疫情所累，不少公司暫要蝕錢經營，惟中原地產今年首三季均錄得盈利，早前亦向後勤發放第三季花紅，而中原推行花紅發放機制以來，已連續第46季度，無間斷每個季度向後勤發放花紅。

【疫市求生】疫情打擊 企業裁員潮不斷 邊間港資仲可以大派花紅咁厲害?【下一頁

美聯物業住宅部行政總裁布少明說，各國央行實行量化寬鬆，以致資金氾濫，不少資金流向「磚頭」保值，即使今年疫情肆虐，物業市場仍錄成交，終致持牌代理人數保持高位。

他又稱，航空及旅遊業受疫情影響，如早前國泰裁員，加上遊行社留職停薪，這樣無疑令愈來愈多人失業，惟對地產代理來說，購買力湧現，買家加快入市，反而利好行業發展，故集團會繼續積極招聘，提升市場份額。

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撰文 : 黄卓賢

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