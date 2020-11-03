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【美國大選】Twitter禁搶先稱勝選 帖文加警告標籤

環球政治 11:41 2020/11/03

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社交媒體Twitter限制有帖文於美國大選官方結果出現前，已提前聲稱某名候選人勝出。

美國總統大選當地時間周二（3日）展開，美國總統特朗普被指打算在當晚搶先宣布勝選。雖然特朗普否認報道，但社交媒體Twitter仍作出限制，指出如有帖文於官方結果出現前，已提前聲稱某名候選人勝出，將於帖文加上警告標籤。

【美國大選】特朗普否認將搶先宣告勝選 但考慮提法律挑戰 【下一頁】

【美國大選】幾時知結果？開票時間表一覽 【下一頁】

Twitter周一（2日）宣布，如有用戶於帖文過早宣稱有候選人獲勝，Twitter會為帖文加上標籤，並帶領瀏覽者到Twitter的美國大選官方專頁。

Twitter也會特別為部分帳戶加上警告標籤，包括帶有今屆大選候選人標籤、擁有超過10萬名追蹤者、帖文參與度高的美國帳戶。

Twitter更規定於平台發布任何關於候選人勝出的帖文，必須引用來自各州選舉官員的聲明，或最少引用兩個選舉獨立權威機構或全國新聞機構的公開預測。共有9個新聞機構獲得認可，包括ABC News、美聯社、CBS News、CNN、霍士新聞、DecisionDeskHQ和NBC。

【美國大選】特朗普指自己會勝出 怒斥假民調 【下一頁】

是次大選有大量選民改以郵寄形式投票，部分州需要更多時間點票，或導致選舉結果延遲。

美國網媒Axios早前引述消息指，只要投票日當晚，特朗普（Donald Trump）有領先對手拜登（Joe Biden）的趨勢，他將不等待點算足夠選票及搶先宣布勝出。但特朗普已否認及形容是假消息。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：鄭錦玲

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