【美國大選】特朗普指自己會勝出 怒斥假民調

美國大選即將舉行,多項民調均顯示,民主黨總統候選人拜登會勝出。不過,美國總統特朗普在美國大選前夕揚言,自己會勝出美國大選。特朗普又呼籲支持者,不要相信「假民調」(fake polls)。

特朗普周一到搖擺州北卡羅來納州(15張選舉人票)拉票時指:

多項民調均顯示,拜登在所有搖擺州都輕微領先特朗普,而在佐治亞州、德州等共和黨票倉,支持度更開始威脅特朗普。

特朗普拉票時重提自己4年前的勝仗,指民眾在4年前選出他這個外行人當總統,而他最終亦把美國放在優先位置,呼籲支持者踴躍投票。

拜登周一則到搖擺州俄亥俄州(18張選舉人票)拉票,拜登形容,美國人是時候終結這為時4年的「混亂」(chaos)。

拜登向支持者表示:

「是時候讓特朗普執包袱並回家。我們已受夠這些混亂!我們已受夠這些帖文、憤怒、仇恨、失敗、不負責任。」

(It's time for Donald Trump to pack his bags and go home. We're done with the chaos! We're done with the tweets, the anger, the hate, the failure, the irresponsibility.)