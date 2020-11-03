▲ 【美國大選】特朗普指自己會勝出 怒斥假民調

美國大選即將舉行，多項民調均顯示，民主黨總統候選人拜登會勝出。不過，美國總統特朗普在美國大選前夕揚言，自己會勝出美國大選。特朗普又呼籲支持者，不要相信「假民調」（fake polls）。

特朗普周一到搖擺州北卡羅來納州（15張選舉人票）拉票時指：

「我有看這些假民調。無論如何我們都會贏。」 （I watch these fake polls. We're going to win anyway.）

多項民調均顯示，拜登在所有搖擺州都輕微領先特朗普，而在佐治亞州、德州等共和黨票倉，支持度更開始威脅特朗普。

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特朗普拉票時重提自己4年前的勝仗，指民眾在4年前選出他這個外行人當總統，而他最終亦把美國放在優先位置，呼籲支持者踴躍投票。

拜登周一則到搖擺州俄亥俄州（18張選舉人票）拉票，拜登形容，美國人是時候終結這為時4年的「混亂」（chaos）。

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拜登向支持者表示：

「是時候讓特朗普執包袱並回家。我們已受夠這些混亂！我們已受夠這些帖文、憤怒、仇恨、失敗、不負責任。」 （It's time for Donald Trump to pack his bags and go home. We're done with the chaos! We're done with the tweets, the anger, the hate, the failure, the irresponsibility.）

拜登之後再前往搖擺州賓夕法尼亞州（20張選舉人票）拉票，歌手Lady Gaga亦為其站台。

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責任編輯：林嘉莉