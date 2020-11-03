▲ 【美國大選】防極左組織暴動 白宮附近商店釘木板封店（多圖）

美國大選當地時間11月3日（周二）展開，美國50個州份及哥倫比亞特區會在香港時間11月4日（周三）起陸續開票。數個反對總統特朗普的團體計劃在投票日當晚在白宮外舉行集會，但惹來附近商店擔心，當晚可能發生暴動，故決定在門外釘上木板，封店自保。

釘上木板封店的包括連鎖店快餐店Subway、連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）及連鎖藥房CVS，甚至銀行、酒店、住宅和辦公大樓。

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數個反對特朗普的團體計劃在白宮外的「黑人性命攸關廣場」（Black Lives Matter Plaza）集會，包括曾發起癱瘓華府多條主要道路的組織「ShutDown DC」（意即讓華府停擺）。

ShutDown DC在網站稱，美國面臨新冠肺炎疫情、經濟衰退、警暴3大危機，今次選舉事關重大，選民不能坐在家中等結果出來。ShutDown DC動員數千民眾在選舉夜上街，呼籲捍衛民主及「確保2020選舉結果不會被特朗普偷走」。

ShutDown DC網站顯示，該組織將在11月3日、4日、5日及6日均會舉行抗議活動。

經過6月的反警暴示威，很多白宮對面的商店已圍起木板及圍欄，作為預防暴動的臨時措施；華盛頓特區市中心亦有不少商店暫停營業。BLM示威爆發地明尼阿波利斯（Minneapolis）也有類似的情況。

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責任編輯：鄧燕君