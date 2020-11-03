【宏觀中國】螞蟻上市前夕　當局規限網絡小貸迫降槓桿

周二（2日），國內財金部門約見螞蟻集團（新上市編號：06688）實際控制人馬雲及公司高層後，當晚銀保監會聯合人民銀行就《網絡小額貸款業務管理暫行辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見。

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意見提出，小額貸款公司經營網絡小額貸款業務應當主要在註冊地所屬省級行政區域內開展；未經國務院銀行業監督管理機構批准，小額貸款公司不得跨省開展網絡小貸業務。

經營網絡小貸業務的小額貸款公司的註冊資本不低於10億元（人民幣，下同），且需要一次性實繳貨幣資本。跨省經營網絡小貸業務的小額貸款公司的註冊資本不低於50億元，同樣需要一次性實繳貨幣資本。

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對於互聯網金融公司而言，以上兩點只屬例行公事，但限制對用戶貸款的額度和槓桿水平，多少會影響未來的業務擴張。

首先，對自然人的單戶網絡小貸餘額原則上不得超過30萬元，不得超過其最近3年年均收入的三分之一，該兩項金額中的較低者為貸款金額最高限額；對法人或其他組織及其關聯方的單戶網絡小貸餘額原則上不得超過100萬元。

其次，在單筆聯合貸款中，經營網絡小貸業務的小額貸款公司的出資比例不得低於30%。分析指，這將會限制螞蟻在內的網絡小貸業務的槓桿，對於監管當局而言，新規可降低金融業出現系統性風險。

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記者：林衞