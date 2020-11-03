「十四五」的轉折：從增長到升維

2020年10月26日至29日，十九屆五中全會審議通過了《中共中央關於製定國民經濟和社會發展第十四個五年規​​劃和二〇三五年遠景目標的建議》，對於未來五年的經濟工作，公報特別指出要「以推動高質量發展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的」。前瞻「十四五規劃」，筆者認為，從注重量和速的增長到強調升維發展是重要的轉折。

推動實體經濟高質量發展，促進國內國際雙循環新格局。五中全會公報中，雙循環被列入2035年遠景目標，標誌着其在 「十四五」規劃和長期發展方向之間重要的銜接作用。在雙循環新格局下，以內促外、由內而外是撬動戰略發揮效能、推進實體經濟高質量發展的關鍵。作為全球第二大經濟體、第一大製造業國，中國是區域和全球經濟活動的重要樞紐，並且在經濟結構轉型的大背景下日益成為全球供給-需求的雙中心。展望「十四五」期間高質量發展的路徑，「以國內大循環為主體」不僅意味着擴大內需的「量變」，更指向了內需動力模式的「質變」。從總量上看，2018年中國創造了全球GDP的16.1%，但最終消費僅為12.1%，「產出佔比」「消費佔比」剪刀差也意味着潛在的內需倍增空間；從結構上看，未來用好超大規模市場優勢、激活居民消費潛力、加速服務消費發展，有望成為中國強化內需引擎的結構性重點。

發揮創新和科技引領作用，打造現代產業與數字化中國。對於2035年基本實現現代化的遠景目標，全會將科技實力與經濟實力、綜合國力的大幅躍升相並列，並明確提及「關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列」，創新和科技的引領作用可見一斑。從具體的方向看，全會提出了四個面向，即「面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康」。從頂層設計看，「十四五」期間數字經濟發展將是中國經濟規劃中最重要的關切與競爭力來源之一。下一個五年，數字中國將勾畫出清晰的經濟轉型軌跡，從資源循環和資本流動的角度，植根於亞太、輻射全球的中國科技崛起將成為高質量發展的價值投資主綫，而提速的金融開放也有望推動新一輪對外開放與科技騰飛形成正反饋。