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【汽車股】吉利再升7%、比亞迪倒跌2%　大和批新能源車國策過於進取（第三版）

股市 13:33 2020/11/03

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國務院於11月2日公布《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，為國家支持新能源汽車措施。

內地汽車股連日炒作國策發展，《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，把2025年新能源汽車銷售量訂為總汽車銷量20%。消息繼續刺激汽車股今早表現，吉利 （00175） 午後升幅擴大，最新升7.3%，成交近40億元，吉利股價兩日累升約兩成，創出52周新高；另一焦點股比亞迪則創新高後回吐近2%，暫報170.7元。

大和最新發表分析報告指，國務院最新規劃將2025年新能源車銷售佔比訂為兩成，過於進取。大和預測直到2025年，新能源汽車銷售量將會佔內地汽車總銷量11%，於2030年才預計可升至19%。

不過，大和表示，隨著未來公共運輸交通工具將陸續轉用電動車，燃料電池汽車 （Fuel Cell Vehicle） 將於未來市場推出，該行對中國未來新能源汽車銷售和新能源電池發展仍感樂觀。

大和對吉利汽車和比亞迪股份維持「買入」評級，吉利汽車目標價為18.08元，比亞迪目標價為173.0元。

至下午1時30分，東風 （00489） 報5.82元，升5.2%；長汽 （02333） 升4.5%，報13.82元；華晨中國 （01114） 升1%，新報6.81元；廣汽 （02238） 就逆市跌1.2%。

相關文章：【港股市況】恒生指數升逾400點　金融股造好滙豐升3%（不斷更新）

【新能源車國策】國務院：2025年新能源車佔新車銷量5分之1　一文看清新國策重點、汽車股升幅

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（第二版更新午市表現，第三版加入大和評論）

記者：謝卓榮、賴奕羚

香港股票 華晨中國汽車（01114） 東風集團股份（00489） 比亞迪股份（01211） 吉利汽車（00175） 異動股 汽車 新能源 汽車股

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