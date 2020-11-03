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【汽車股】吉利兩日升兩成、比亞迪倒跌　大和批新能源車國策過於進取、花旗看好吉利至41元（第三版）

股市 17:02 2020/11/03

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國務院於11月2日公布《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，為國家支持新能源汽車措施。

內地汽車股連日炒作國策發展，《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，把2025年新能源汽車銷售量訂為總汽車銷量20%。消息繼續刺激汽車股周二表現。吉利 （00175） 午後升幅擴大，一度升近8%，曾創52周新高，吉利收市仍升5.5%，收報19.08元，成交52.7億元，吉利股價兩日累升兩成。另一焦點股比亞迪則創新高後回吐近2%，收報170.3元，成交25.68億元。

大和：國策目標太進取

大和最新發表分析報告指，國務院最新規劃將2025年新能源車銷售佔比訂為兩成，過於進取。大和預測直到2025年，新能源汽車銷售量將會佔內地汽車總銷量11%，於2030年才預計可升至19%。

不過，大和表示，隨著未來公共運輸交通工具將陸續轉用電動車，燃料電池汽車 （Fuel Cell Vehicle） 將於未來市場推出，該行對中國未來新能源汽車銷售和新能源電池發展仍感樂觀。

大和對吉利汽車和比亞迪股份維持「買入」評級，吉利汽車目標價為18.08元，比亞迪目標價為173.0元。

花旗升吉利目標價至41元

花旗發表最新報告，認為吉利未來12個月將有5款新產品，具有「強勁產品周期」，上調未來3年的銷售目標，而吉利和同系富豪汽車（Volvo，內地譯沃爾沃）合併，不止可省成本，更會令吉利上市公司全資持有「領克（Lynk & Co）」品牌，令吉利明年盈利可大增至170億元人民幣。

在新能源車方面，花旗料吉利未來兩年的新能源車銷售額約420億元人民幣，以蔚來汽車（美：NIO）的預測市銷率（price-to-sale） 7倍估值，單計新能源車業務，吉利股價應值30元，吉利具向上重估價值憧憬。

花旗把吉利目標價由30元，調高36.7%至41元，反映明年預測市盈率20.8倍。

其他汽車股方面，東風 （00489） 收報5.74元，升3.8%；長汽 （02333） 升7.1%，報14.16元；華晨中國 （01114） 升2.2%，報6.88元；廣汽 （02238） 就逆市跌2.9%。

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（第二版更新午市表現，第三版加入大和評論）

記者：謝卓榮、賴奕羚

香港股票 華晨中國汽車（01114） 東風集團股份（00489） 比亞迪股份（01211） 吉利汽車（00175） 異動股 汽車 新能源 汽車股

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