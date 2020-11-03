【新冠肺炎】政府為中小學幼稚園教職員分批檢測　月中推4間社區檢測中心每次收費$240

行政長官株林鄭月娥今日出席行政會議前表示，今周四到期的社交距離措施維持不變延長一周。她指明白市民出現疲態，上周末防疫措施後有人群聚集，出現鬆懈情況，呼籲市民約繼續保持社交跨距離。

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林鄭月娥又指，政府將分批為特殊學校宿舍、中小學、幼稚園的教職員分批進行檢測。另外，醫管局46間診所派樣本樽時間延長至周六，其中8間會延長至星期日及公眾假期都派樣本樽，3間加設自動派發樣本樽機。她呼籲，有輕微病徵的人士，應該盡早接受病毒檢測，或盡快求醫，由醫生轉介免費的病毒檢測。

政府早前公布將設立4間社區檢測中心包括鰂魚涌社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田瀝源社區會堂及元朗市東社區會堂，每次檢測收費已降低至240元，當中包括病毒呈陰性的證明。林鄭月娥指，計劃有助方便市民日後出行，有關計劃將為期3個月。

另外，「安心出行」抗疫App將於月中推出，方便市民以電子方式記錄出行。

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責任編輯：楊子瑩