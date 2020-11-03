  • 26°C
香港時間 : 20201103日 (二) 12:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【維也納恐襲】市中心6處受襲2死 槍手1死1在逃【多圖】

環球政治 10:47 2020/11/03

分享：

繼法國之後，奧地利首都維也納在周一晚亦發生恐怖襲擊，至少2名槍手以自動步槍襲擊維也納市中心6處地點，造成最少2人死亡和多人受傷。奧地利警員其後擊斃一人，另有最少1名槍手在逃。由於在逃槍手可能已經離開維也納，警方正在奧地利全國範疇展開搜捕行動。

【法國恐襲】尼斯教堂遇襲3死 有人被斬首亡 當局提高全國恐襲警戒【下一頁】

【法國恐襲】馬克龍承諾打擊伊斯蘭極端主義 包括關清真寺【下一頁】

奧地利內政部長內哈默（Karl Nehammer）事發後召開記者會，表示已經動員了數支特種部隊參與行動，搜捕在逃恐怖份子，而範疇不限於維也納，因為擔心對方可能已逃至奧地利其他地方。

當局表示，事發在當地周一晚上8時左右，持有自動步槍的恐怖份子在Seitenstettengasse的猶太教堂附近發動襲擊，其後再在市內5個地點施襲。網上有未經證實的片段顯示，恐怖份子以步槍向街上途人隨機開槍，導致多人受傷。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

維也納市長路德維希（Michael Ludwig）表示，15名傷者需要送院，其中7人傷勢嚴重。一名女傷者其後傷重不治，令遇害喪生的人數增至2人。另有一名警員在行動期間受傷。

警方已封鎖猶太教堂附近一帶調查，並動員大量警力駐守，暫未交代恐怖份子身份或犯案動機。

奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）其後表示，已經調動軍隊到維也納市內戒備，讓警方可以專注於反恐行動。

庫爾茨又在Twitter發帖指，國家正經歷困難時刻，感謝所有緊急部門成員冒生命危險執勤。庫爾茨把事件定性為恐怖恐襲，並指警方將採取果斷行動打擊恐襲。

由於恐襲發生在猶太教堂附近，庫爾茨表明，不能排除今次是反猶襲擊。當地猶太教領袖補充，猶太教堂當時已經關閉

大馬前總理馬哈蒂爾語出驚人 稱穆斯林有權殺法國人【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

相關文章

【美國大選】Lady Gaga為拜登站台 特朗普網上掀罵戰
2020/11/02
【美國大選】Lady Gaga為拜登站台 特朗普網上掀罵戰
【美國大選】新選民成民調變數 學者：特朗普仲有機會贏
2020/11/02
【美國大選】新選民成民調變數 學者：特朗普仲有機會贏
【美國大選】開票當晚有何要注意？話你知勝負怎決定
2020/11/02
【美國大選】開票當晚有何要注意？話你知勝負怎決定
【美國疫情】特朗普示意炒福西 料大選後動手
2020/11/02
【美國疫情】特朗普示意炒福西 料大選後動手
【英國疫情】脫歐黨重新上路 改為爭取不要封城
2020/11/02
【英國疫情】脫歐黨重新上路 改為爭取不要封城
災難 內政 維也納 奧地利 恐襲

上一篇文章

【美國大選】防極左組織暴動 白宮附近商店釘木板封店（多圖）

下一篇文章

【美國大選】幾時知結果？開票時間表一覽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英國疫情】疫情下難搵工 近千人爭做最低時薪侍應
【英國疫情】疫情下難搵工 近千人爭做最低時薪侍應
【美國大選】幾時知結果？開票時間表一覽
【美國大選】幾時知結果？開票時間表一覽
【美國大選】特朗普否認將搶先宣告勝選 但考慮提法律挑戰
【美國大選】特朗普否認將搶先宣告勝選 但考慮提法律挑戰
【英國疫情】英格蘭封城 民眾排長龍搶廁紙（多圖）
【英國疫情】英格蘭封城 民眾排長龍搶廁紙（多圖）
【美國大選】民調指3成黑人撐特朗普 較上屆急增3倍
【美國大選】民調指3成黑人撐特朗普 較上屆急增3倍
新型冠狀肺炎全球疫情（11月03日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月03日 時間11:00）