【維也納恐襲】市中心6處受襲2死 槍手1死1在逃【多圖】

繼法國之後，奧地利首都維也納在周一晚亦發生恐怖襲擊，至少2名槍手以自動步槍襲擊維也納市中心6處地點，造成最少2人死亡和多人受傷。奧地利警員其後擊斃一人，另有最少1名槍手在逃。由於在逃槍手可能已經離開維也納，警方正在奧地利全國範疇展開搜捕行動。

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奧地利內政部長內哈默（Karl Nehammer）事發後召開記者會，表示已經動員了數支特種部隊參與行動，搜捕在逃恐怖份子，而範疇不限於維也納，因為擔心對方可能已逃至奧地利其他地方。

當局表示，事發在當地周一晚上8時左右，持有自動步槍的恐怖份子在Seitenstettengasse的猶太教堂附近發動襲擊，其後再在市內5個地點施襲。網上有未經證實的片段顯示，恐怖份子以步槍向街上途人隨機開槍，導致多人受傷。

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維也納市長路德維希（Michael Ludwig）表示，15名傷者需要送院，其中7人傷勢嚴重。一名女傷者其後傷重不治，令遇害喪生的人數增至2人。另有一名警員在行動期間受傷。

警方已封鎖猶太教堂附近一帶調查，並動員大量警力駐守，暫未交代恐怖份子身份或犯案動機。

奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）其後表示，已經調動軍隊到維也納市內戒備，讓警方可以專注於反恐行動。

庫爾茨又在Twitter發帖指，國家正經歷困難時刻，感謝所有緊急部門成員冒生命危險執勤。庫爾茨把事件定性為恐怖恐襲，並指警方將採取果斷行動打擊恐襲。

由於恐襲發生在猶太教堂附近，庫爾茨表明，不能排除今次是反猶襲擊。當地猶太教領袖補充，猶太教堂當時已經關閉

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責任編輯：陳啟賢