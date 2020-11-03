【虛擬資產】證監會歐達禮：研強制發牌規管加密資產交易平台

▲ 證監會行政總裁歐達禮稱，將發牌監管所有加密資產交易平台

證監會行政總裁歐達禮（Ashley Alder）出席金融科技周（FinTech Week）活動時表示，港府擬推出有關虛擬資產（或稱加密資產， Crypto Asset）的牌照，制度推出後，所有虛擬資產交易服務將會受到監管。歐達禮稱，強制發牌制度將應用於證券型與其他類型的加密貨幣，加密貨幣交易服務提供者需要達相關財政資源、管理要求。

證監會去年提出監管沙盒供虛擬資產交易平台自願申領牌照，只限於證券型代幣，主要由於現時證券及期貨條例只針對證券，未有法例基礎規管比特幣（bitcoin）等功能型代幣。證監會當時提出，接受虛擬資產交易平台領取1號牌（證券交易）、7號牌（自動化交易平台）牌照。

歐達禮稱，新發牌制度與現有監管沙盒計劃會相同的監管標準。他特別指出，隨Facebook提出加密貨幣Libra 概念後，各地政府愈來愈重視數碼貨幣發展，除了內地發行數字人民幣，歐洲也有相關研究，認為央行介入、跨境支付等都加速金融科技發展。

財庫局局長許正宇昨日已預告，當局正考慮建立強制發牌制度，規管虛擬資產服務提供者，而且不止限於證券型代幣資產，意味比特幣等功能型代幣也會納入受規管範圍。

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記者：麥德銘