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【蘋果發布會】下周三凌晨再舉行　料自家晶片Mac機成本更平、續航力更強？

科技 10:56 2020/11/03

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蘋果繼早前發布5G智能手機iPhone 12系列，包括iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max之後，跟接再準備舉辦另一場的蘋果線上發布會，一眾香港果迷看來又要熬夜觀看了！

據蘋果最新宣布，將於美國當地時間11月10日，即香港時間11月11日凌晨兩點舉辦「One More Thing 」發布會，並於線上以直播形式進行。

由於考慮到新iPhone、 iPad、Apple Watch 等產品都已登場，外界均預計該One More Thing蘋果發布會將有在WWDC預告的自家晶片版Mac機面世，為品牌首款不採用英特爾（Intel）晶片的Mac機。

【雙11】蘋果、小米手機開售10分鐘年度成交額飆十倍　華為8秒達1.16億元

綜合外媒最新報道，是次蘋果的自家晶片A14X 是基於ARM架構研發，同樣基於台積電5nm工藝，效能比A14更強。5nmA14X 除了成本僅為Intel晶片的四分之一，續航表現還更加出色，長達15至20小時。

其他有關蘋果新手機iPhone 12系列報道，請見：

【iPhone 12】iPhone 12內藏四大地雷　MagSafe竟是最大問題？

【iPhone系列影相比拼】降價iPhone 11定iPhone 12？比拼人像＋夜攝效果

【iPhone 12實測】iPhone 12、iPhone 12 Pro開箱　一度盛傳 Touch ID 回歸係點解？

【iPhone 12 系列相機實測】試玩 iPhone 12 Pro 三眼仔加LiDAR夜攝、Dolby Vision功能（有片）

【iPhone 12實測】藍色iPhone 12系列開箱！MagSafe吸力十足？（有片）

責任編輯：張寶燕

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