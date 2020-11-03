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【旅遊氣泡】林鄭月娥：檢測收費240元　限聚令等社交距離措施再延長

宏觀解讀 11:04 2020/11/03

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【旅遊氣泡】林鄭月娥：檢測收費240元　限聚令等社交距離措施再延長

行政長官林鄭月娥出席行議會議前夕表示，周四屆滿的社交距離措施將延長一周。她指出，過去7日本港疫情與前一周相約，無特別轉差，但亦無轉好，出現6本地感染過案，其中3宗源頭不明，有機會引發小型群組爆發。她又指，4間社區檢測中心預期將會在月中投入服務，早前已順利公開招標，選定4間私營化驗所。檢測中心亦提供私人服務，為需要航空旅遊氣泡檢測證明人士提供證明，收費將降至240元。

目前社交距離措施一覽

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私營檢測服務每次240元

她指出，為加強疫情防控工作，政府將會加強檢測。醫管局轄下46間普通科門診的診所派樽服務會延長，讓市民接受新型冠狀病毒檢測；其中8間門診，會一星期7天派發，包括公眾假期；其中3間會加設自動派發機，讓市民更易取得樣本收集包。教育局將會下周起，安排全港特殊學校宿舍部的員工，再接受一輪病毒檢測，亦會按排中小學及幼稚園職員，分批進行檢測。

她又指，政府推出之「安心出行」應用程式，亦預期會在月中推出，市民可免費下載，記錄行蹤，亦呼籲更多處所提供二維碼標籤讓市民作記錄。

至於何時恢復香港與內地人員在毋須14天檢疫下恢復往來方面，林鄭月娥指出，在健康碼方面已準備就緒，最重要是香港疫情受控，如要求在一段時間內零個案，有一定難度，但當局亦會努力向中央爭取在不用14日零確診下恢復通關。

今午出發訪京　目標本月25日發表《施政報告》

她又指，今日下午1時將起程離港訪京。明日至星期五獲安排與4至6個部委會面，商討支援香港經濟復甦措施，亦會與各部委談及香港最新的經濟情況以及展望未來，尤其融入國家發展大局，包括第十四個五年計劃及粵港澳大灣區的建設。她又指，目標是本月25日發表《施政報告》。

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經濟 林鄭月娥 限聚令 香港 健康碼

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