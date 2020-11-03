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【新股IPO】藥明巨諾2126首掛跌8%、每手帳面蝕900元　細價港股認購首日虧近60萬元

新股IPO 16:43 2020/11/03

分享：

藥明巨諾於11月3日掛牌。

凍資逾1000億元的藥明巨諾 （新上市編號：02126） 首日掛牌先升後跌。藥明巨諾開報24.35元，較招股價23.8元高2.3%，最多升7%至25.45元，惟其後轉跌。藥明巨諾收報22元，跌7.6%，成交11.4億，最新市值為82.8億港元，不計手續費，認購一手（500股）藥明巨諾，最新帳面虧900元。

另外，中小型股保德國際 （00372） 披露，認購32.5萬股藥明巨諾，以招股價計貨值773.5萬元，連同使費涉資785.1萬元。以藥明巨諾首日掛牌收市價計，保德國際帳面虧58.5萬元，公司指，在藥明巨諾投資被視為按公允值計入損益的金融資產。

藥明巨諾公開發售獲超額認購448.42倍，凍資超過1000億。國際配售獲超額認購約27.5倍，認購一手中籤率5%，認購80手始穩獲一手。

藥明巨諾主席李怡平表示感謝投資者的支持及信任，未來集團將會持續推進科學研究及藥物開發，服務患者。

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香港股票 藥明巨諾－B（02126）

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