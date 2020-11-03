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【新股IPO】藥明巨諾2126首掛升轉跌逾半成　每手帳面虧625元

新股IPO 11:27 2020/11/03

分享：

藥明巨諾於11月3日掛牌。

凍資逾1000億元的藥明巨諾 （新上市編號：02126） 首日掛牌先升後跌。藥明巨諾開報24.35元，較招股價高2.3%，最多升7%至25.45元，惟其後轉跌。至上午11時25分，藥明巨諾股價轉跌，最新報22.55元，較招股價23.8元低約5%。

不計手續費，認購一手（500股）藥明巨諾，最新帳面虧625元。

藥明巨諾公開發售獲超額認購448.42倍，凍資超過1000億。國際配售獲超額認購約27.5倍，認購一手中籤率5%，認購80手始穩獲一手。

藥明巨諾主席李怡平表示感謝投資者的支持及信任，未來集團將會持續推進科學研究及藥物開發，服務患者。

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香港股票 藥明巨諾－B（02126）

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