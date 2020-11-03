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【港股市況】恒生指數半日升478曾重上25000點　手機孖寶熱炒舜宇升近9%（不斷更新）

股市 12:02 2020/11/03

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港股市況不斷更新

美國總統大選日前夕，美國10月製造業指數好過市場預期，美股反彈，道指升423點。港股承接高開，恒生指數開報24689點，升229點，其後升幅擴大至近600點，一度重上25000點水平。恒指中午收報24938點，升478點。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【螞蟻上市】螞蟻高層馬雲遭4監管機構約談、官員批花唄「普而不惠」　阿里巴巴股價未受累

【螞蟻上市】MSCI︰擬將螞蟻集團A、H股11月30日收盤後納入指數系列　一文看清螞蟻納入指數時間表

【旅遊氣泡】林鄭月娥：檢測收費240元　限聚令等社交距離措施再延長

即市走勢︰

【12︰00】恒指中午收報24938點，升478點，一度重上25000點。舜宇 （02382） 升近9%；友邦 （01299） 升逾半成。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 逆市跌0.4%及0.2%。

【11︰50】恒生指數中午收市前升近500點，報24953點，升493點。

【11︰39】內地股市向上，上證半日升1.1%；深證升0.9%；創業板指升近0.9%。

【11︰30】舜宇 （02382） 升幅擴大至一成，高見144元，成交14.2億元。

【11︰20】新股藥明巨諾 （02126） 首掛逆市潛水，最新報22.45元，較招股價低5.7%。

【11︰17】大市升勢略為回順，恒生指數最新報24948點，升488點，暫未能企穩25000點水平。

【11︰02】藍籌股當中，以舜宇 （02382） 表現最好，股價升8.4%，高見142元。

【10︰59】恒指升近600點，升穿25000點，最新報25032點，升572點。

【10︰44】恒生指數升近500點，恒指報24946點，升486點。

【10︰38】大市最新於24900點水平爭持，恒生指升約440點。

【10︰31】友邦 （01299） 升逾半成，高見77.25元。友邦保險宣布，友邦中國獲中銀保監批准，開始在成都籌建四川分公司。

【10︰28】手機孖寶升幅進一步擴大，舜宇 （02382） 升7.5%，高見141.1元；瑞聲 （02018） 升4.9%，高見43.1元。

【10︰24】敏華 （01999） 升逾8%，破頂高見12.18元。

【10︰21】中金 （03908） 升幅擴至近6%，高見19.3元，中金A股上市第二日再漲停。

【10︰10】國美 （00493） 升近9%，高見0.97元。國美零售公布，自6月29日獲股東授權後，昨天從市場回購500萬股，並可能根據市況作進一步購回股份。

【10︰05】康方生物 （09926） 升逾4%，高見25.4元。康方生物公布，其自主研發及全球首創的新型腫瘤免疫治療新藥療效顯著提升。

【10︰02】中金公司 （03908） 升近5%，高見19.3元。

【09︰58】恒指升至24900點水平，升442點。

【09︰55】比亞迪 （01211） 破頂高見177.9元後，倒跌3%，報168.3元。

【09︰53】滙豐 （00005） 升幅擴大至3%，高見33.95元。大市升幅擴大至近400點，報24850點。

【09︰50】蘋果將於當地時間11月10日（香港時間11月11日凌晨2時）舉辦發布會，手機孖寶舜宇 （02382） 升5.2%；瑞聲 （02018） 升3.6%。

【09︰48】嘉年華國際 （02958） 瀉6成，低見0.04元，成交79.6萬元。

【09︰41】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 升0.7%，試企300元；騰訊 （00700） 逆市跌0.4%；美團 （03690） 跌0.3%；小米 （01810） 升逾3%，高見22.9元。

【09︰37】金融股上升，滙豐 （00005） 升2.7%；友邦 （01299） 升3%；渣打 （02888） 升2.7%。

【友邦股價】友邦中國獲中銀保監批准　籌建四川分公司

【09︰35】內銀股續造好，建行 （00939） 升2.5%；工行 （01398） 升3.1%；中行 （03988） 升2.4%；農行 （01288） 升1.8%。

【09︰33】吉利 （00175） 升3.5%；比亞迪 （01211） 升1.3%，破頂高見176.4元，長汽 （02333） 升3.8%；華晨 （01114） 升1%；恒大汽車 （00708） 升0.5%。國務院昨日公布《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，為國家支持新能源汽車措施提供明確發展框架，當中重點包括提出2025年新能源車要佔新汽車銷量約20%、加快充電建設基礎投資等。

【新能源車國策】國務院：2025年新能源車佔新車銷量5分之1　一文看清新國策重點、汽車股升幅

【09︰31】大市早段升逾300點，恒生指數升345點，報24805點。

【09︰24】新股藥明巨諾 （02126） 首日掛牌，股價開報24.35元，升較招股價高2.3%。

【新股IPO】藥明巨諾2126首掛　一手帳面賺575元

【09︰20】恒指開報24689點，升229點。友邦 （01299） 升2.6%；阿里巴巴 （09988） 升近0.9%；騰訊 （00700） 逆市跌近0.8%；美團 （03690） 跌近0.7%。

【09︰17】人民幣中間價報6.6957，上調93點子。

【09︰13】即月期指開報24620點，升283點或近1.2%。

【09︰06】人行開展1200億元人民幣逆回購操作，因有1000億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放200億元人民幣。

【08︰39】恒指黑期升206點，報24632點。道指期貨升105點，報26901點。

【08︰20】已在美國上市的新東方  （新上市編號：09901）  （美：EDU） 將於今日11月3日截止招股，新東方據報計劃將香港第二上市的發行價定為1190元，相當於發行價較美股收市價161.36美元，折讓4.8%。

【新股IPO】新東方9901據報發行價定為1190元　較美股收市價折讓4.8%

【07︰50】新股藥明巨諾  （02126） 今日首日掛牌，藥明巨諾昨日暗盤表現一般，於富途暗盤收報24.5元較招股價23.8元高2.9%，不計手續費，一手（500股）帳面賺350元。

【新股IPO】藥明巨諾2126暗盤　一手帳面賺350元

【07︰45】中證監發表公告指，中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會及國家外匯管理局聯合，對螞蟻集團  （06688）  實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監管約談。惟公告並無披露約談的內容。阿里巴巴 （09988） ADR延續港股升勢，截至今晨5時，折算收報301.02港元，較港收市價297.8元高1.1%。

【螞蟻上市】中證監等四部門約談螞蟻馬雲　阿里巴巴9988美股續升1%（第二版）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報33.19元，升0.39元或1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報600.48元，跌1.02元或近0.2%。

【07︰30】美股反彈，美國總統大選日前夕，美國10月製造業指數好過市場預期，道指收報26925點，升423點或1.6%；標指收報3310點，升40點或1.2%；納指收報10957點，升46點或0.4%。

港股ADR收報24620點，升160點。恒指夜期收市升68點，收報24405點，低水55點。

道指升423點港股ADR升160點　紐約期油升近3%

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責任編輯︰梁浩碩

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