【港股市況】恒指黑期升206點　道指期貨升105點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國總統大選日前夕，美國10月製造業指數好過市場預期，美股反彈，道指升423點。港股若跟足ADR走勢，大市料高開，恒生指數今早料高開160點，恒指料開報24620點。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【開市9點半】中央約談螞蟻馬雲井賢棟 螞蟻16字回應 阿里巴巴ADR照升1%

即市走勢︰

【08︰39】恒指黑期升206點，報24632點。道指期貨升105點，報26901點。

【08︰20】已在美國上市的新東方 （新上市編號：09901） （美：EDU） 將於今日11月3日截止招股，新東方據報計劃將香港第二上市的發行價定為1190元，相當於發行價較美股收市價161.36美元，折讓4.8%。

【新股IPO】新東方9901據報發行價定為1190元 較美股收市價折讓4.8%

【07︰50】新股藥明巨諾 （02126） 今日首日掛牌，藥明巨諾昨日暗盤表現一般，於富途暗盤收報24.5元較招股價23.8元高2.9%，不計手續費，一手（500股）帳面賺350元。

【新股IPO】藥明巨諾2126暗盤 一手帳面賺350元

【07︰45】中證監發表公告指，中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會及國家外匯管理局聯合，對螞蟻集團 （06688） 實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監管約談。惟公告並無披露約談的內容。阿里巴巴 （09988） ADR延續港股升勢，截至今晨5時，折算收報301.02港元，較港收市價297.8元高1.1%。

【螞蟻上市】中證監等四部門約談螞蟻馬雲 阿里巴巴9988美股續升1%（第二版）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報33.19元，升0.39元或1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報600.48元，跌1.02元或近0.2%。

【07︰30】美股反彈，美國總統大選日前夕，美國10月製造業指數好過市場預期，道指收報26925點，升423點或1.6%；標指收報3310點，升40點或1.2%；納指收報10957點，升46點或0.4%。

港股ADR收報24620點，升160點。恒指夜期收市升68點，收報24405點，低水55點。

道指升423點港股ADR升160點 紐約期油升近3%

【BCT MPF專家一站式退休策劃 助你輕鬆儲蓄計劃未來 】 詳情

責任編輯︰梁浩碩