【恒指夜期+ADR】滙豐ADR大升3%騰訊ADR阿里巴巴ADR齊跌　夜期收市跌189點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

螞蟻集團（06688）突然暫停上市，拖累騰訊（00700）及阿里巴巴（09988）表現，其股價於外圍急跌。

美國總統大選有結果前，資金押注「藍色浪潮」掀起將利股市，環球股市齊齊彈高，連同北水追貨73億元之下，恒指日間交易時段大升479點，舜宇 （02382） 大漲逾7%、友邦 （01299） 升6.3%、吉利 （00175） 彈5.5%，助恒指直迫25000點心理大關。外圍資金情緒高漲，恒指夜期早段成功收復25000點大關。

截至5：00 折算港元 與港比較 騰訊ADR 582.25 -2.6% 阿里巴巴ADR 276.73 -7.7% 網易ADR 133.21 +1.4% 京東ADR 320.54 -0.5% 百濟神州ADR 178.91 +0.6% 滙豐ADR 34.97 +3.4% 國壽ADR 17.54 +0.7% 中移動ADR 49.34 +0.6%

中概股

股份 美元 變幅 蔚來 35.51 +6.6% 陸金所 12.67 -8.2% 中通快遞 29.06 -0.9% 騰訊音樂 14.86 +0.7%

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即市走勢︰

【03︰00】夜期跌189點，收報24840點，低水100點。

【23︰00】夜期跌231點，報24798點。

【22︰37】恒指夜期報24724點，跌305點，低水216點。阿里巴巴（09988、美：BABA）ADS開市挫8.6%，報284.16美元。

【21︰54】螞蟻集團AH股齊暫緩上市，恒指夜期挫201點，報24828點，低水112點。

【21︰19】螞蟻集團A股上市觸礁，恒指夜期立時倒跌，報24951點，跌78點，僅高水11點。

【19︰34】大和指信達生物有望取代石藥晉身藍籌

【19︰33】信銀國際：香港第四季GDP料跌2.4%

【19︰32】恒指夜期升70點，高水159點。

【18︰49】恒指夜期報25103點，升74點，高水163點。

【18︰30】高盛：滙豐亞洲業務有回穩跡象 無意退出美國業務

【18︰20】遠大醫藥疫苗可啟動I期臨床試驗

【17︰55】可口可樂夥蒙牛攻內地乳製品行業 組合資公司「可牛了」

【17︰43】恒指夜期開市再升，報25146點，升117點，高水206點。

【16︰54】恒指黑期續升200點，報25171點。

【16︰10】恒生指數收報24939點，升479點。金融股造好，友邦 （01299） 升逾6%；滙豐 （00005） 升3%。美團 （03690） 午後曾見302.4元創新高，最終收報296元升近0.5%。

【16︰00】恒指U盤前升512點，報24972點。

【15︰37】康方生物 （09926） 升14%，高見26.6元。大和首予康方生物，目標價45元。

【15︰33】港股尾市升約525點，報24985點。

【15︰15】大市升幅收窄至500點以內，恒生指數升488點，報24948點。

【15︰00】內地股市上升，上證升1.4%；深證升1.2%；創業板指升1.3%。

【14︰49】美團 （03690） 回應「考慮明年在內地第二上市」消息稱，沒有相關計劃或時間表，美團股價升幅收窄至不足0.1%，報294.8元。

【14︰46】港股最新於25000點水平爭持，恒生指數升543點，報25003點。

【14︰34】友邦 （01299） 升幅擴至逾6%，高見78.5元。

【14︰14】比亞迪 （01211） 破頂後見回吐，午後跌幅擴大至4%，低見166元，今早曾高見177.9元。

【14︰12】恒指午後再上25000點水平，恒生指數最新報25031點，升571點。

【13︰07】大市午後初段升約500點，恒生指數升512點，報24972點。

【13︰03】美團 （03690） 升幅擴大至2.3%，高見302元。

【13︰01】聯想 （00992） 績後升逾2%，高見5.1元。聯想中期盈利按年升44%至5.23億美元，創歷史新高，並分派中期息每股6.6仙，較去年同期增4.76%。

【業績】聯想中期多賺44%創新高 增派中期息至每股6.6仙

【13︰00】美團 （03690） 午後轉升1%，高見300元。外電報道，美團考慮明年在內地第二上市。

【美團股價】彭博：美團考慮明年在內地第二上市

【12︰30】恒指黑期升約460點，報24886點。

【12︰00】恒指中午收報24938點，升478點，一度重上25000點。舜宇 （02382） 升近9%；友邦 （01299） 升逾半成。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 逆市跌0.4%及0.2%。

【11︰50】恒生指數中午收市前升近500點，報24953點，升493點。

【11︰39】內地股市向上，上證半日升1.1%；深證升0.9%；創業板指升近0.9%。

【11︰30】舜宇 （02382） 升幅擴大至一成，高見144元，成交14.2億元。

【11︰20】新股藥明巨諾 （02126） 首掛逆市潛水，最新報22.45元，較招股價低5.7%。

【11︰17】大市升勢略為回順，恒生指數最新報24948點，升488點，暫未能企穩25000點水平。

【11︰02】藍籌股當中，以舜宇 （02382） 表現最好，股價升8.4%，高見142元。

【10︰59】恒指升近600點，升穿25000點，最新報25032點，升572點。

【10︰44】恒生指數升近500點，恒指報24946點，升486點。

【10︰38】大市最新於24900點水平爭持，恒生指升約440點。

【10︰31】友邦 （01299） 升逾半成，高見77.25元。友邦保險宣布，友邦中國獲中銀保監批准，開始在成都籌建四川分公司。

【10︰28】手機孖寶升幅進一步擴大，舜宇 （02382） 升7.5%，高見141.1元；瑞聲 （02018） 升4.9%，高見43.1元。

【10︰24】敏華 （01999） 升逾8%，破頂高見12.18元。

【10︰21】中金 （03908） 升幅擴至近6%，高見19.3元，中金A股上市第二日再漲停。

【10︰10】國美 （00493） 升近9%，高見0.97元。國美零售公布，自6月29日獲股東授權後，昨天從市場回購500萬股，並可能根據市況作進一步購回股份。

【10︰05】康方生物 （09926） 升逾4%，高見25.4元。康方生物公布，其自主研發及全球首創的新型腫瘤免疫治療新藥療效顯著提升。

【10︰02】中金公司 （03908） 升近5%，高見19.3元。

【09︰58】恒指升至24900點水平，升442點。

【09︰55】比亞迪 （01211） 破頂高見177.9元後，倒跌3%，報168.3元。

【09︰53】滙豐 （00005） 升幅擴大至3%，高見33.95元。大市升幅擴大至近400點，報24850點。

【09︰50】蘋果將於當地時間11月10日（香港時間11月11日凌晨2時）舉辦發布會，手機孖寶舜宇 （02382） 升5.2%；瑞聲 （02018） 升3.6%。

【09︰48】嘉年華國際 （02958） 瀉6成，低見0.04元，成交79.6萬元。

【09︰41】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 升0.7%，試企300元；騰訊 （00700） 逆市跌0.4%；美團 （03690） 跌0.3%；小米 （01810） 升逾3%，高見22.9元。

【09︰37】金融股上升，滙豐 （00005） 升2.7%；友邦 （01299） 升3%；渣打 （02888） 升2.7%。

【友邦股價】友邦中國獲中銀保監批准 籌建四川分公司

【09︰35】內銀股續造好，建行 （00939） 升2.5%；工行 （01398） 升3.1%；中行 （03988） 升2.4%；農行 （01288） 升1.8%。

【09︰33】吉利 （00175） 升3.5%；比亞迪 （01211） 升1.3%，破頂高見176.4元，長汽 （02333） 升3.8%；華晨 （01114） 升1%；恒大汽車 （00708） 升0.5%。國務院昨日公布《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，為國家支持新能源汽車措施提供明確發展框架，當中重點包括提出2025年新能源車要佔新汽車銷量約20%、加快充電建設基礎投資等。

【新能源車國策】國務院：2025年新能源車佔新車銷量5分之1 一文看清新國策重點、汽車股升幅

【09︰31】大市早段升逾300點，恒生指數升345點，報24805點。

【09︰24】新股藥明巨諾 （02126） 首日掛牌，股價開報24.35元，升較招股價高2.3%。

【新股IPO】藥明巨諾2126首掛 一手帳面賺575元

【09︰20】恒指開報24689點，升229點。友邦 （01299） 升2.6%；阿里巴巴 （09988） 升近0.9%；騰訊 （00700） 逆市跌近0.8%；美團 （03690） 跌近0.7%。

【09︰17】人民幣中間價報6.6957，上調93點子。

【09︰13】即月期指開報24620點，升283點或近1.2%。

【09︰06】人行開展1200億元人民幣逆回購操作，因有1000億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放200億元人民幣。

【08︰39】恒指黑期升206點，報24632點。道指期貨升105點，報26901點。

【08︰20】已在美國上市的新東方 （新上市編號：09901） （美：EDU） 將於今日11月3日截止招股，新東方據報計劃將香港第二上市的發行價定為1190元，相當於發行價較美股收市價161.36美元，折讓4.8%。

【新股IPO】新東方9901據報發行價定為1190元 較美股收市價折讓4.8%

【07︰50】新股藥明巨諾 （02126） 今日首日掛牌，藥明巨諾昨日暗盤表現一般，於富途暗盤收報24.5元較招股價23.8元高2.9%，不計手續費，一手（500股）帳面賺350元。

【新股IPO】藥明巨諾2126暗盤 一手帳面賺350元

【07︰45】中證監發表公告指，中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會及國家外匯管理局聯合，對螞蟻集團 （06688） 實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監管約談。惟公告並無披露約談的內容。阿里巴巴 （09988） ADR延續港股升勢，截至今晨5時，折算收報301.02港元，較港收市價297.8元高1.1%。

【螞蟻上市】中證監等四部門約談螞蟻馬雲 阿里巴巴9988美股續升1%（第二版）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報33.19元，升0.39元或1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報600.48元，跌1.02元或近0.2%。

【07︰30】美股反彈，美國總統大選日前夕，美國10月製造業指數好過市場預期，道指收報26925點，升423點或1.6%；標指收報3310點，升40點或1.2%；納指收報10957點，升46點或0.4%。

港股ADR收報24620點，升160點。恒指夜期收市升68點，收報24405點，低水55點。

道指升423點港股ADR升160點 紐約期油升近3%

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責任編輯︰梁浩碩