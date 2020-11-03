▲ 【疫情焦點】全球累計逾4731萬確診 美國累計955萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至11月3日早上8時15分，全球累計47,319,804宗新冠肺炎確診病例，較上日增加244,828宗。累計1,210,984死亡個案，較上日增加2,692宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 70,718 9,557,806 236,938 意大利 22,253 731,588 39,059 西班牙 48,570 1,313,087 36,257 法國 7,434 1,466,433 37,473 德國 8,526 560,586 10,734 中國 47 86,070 4,634 香港 0 5,337（確診/疑似） 105

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯：梁浩碩