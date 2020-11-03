【疫情焦點】全球累計逾4731萬確診　美國累計955萬

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新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至11月3日早上8時15分，全球累計47,319,804宗新冠肺炎確診病例，較上日增加244,828宗。累計1,210,984死亡個案，較上日增加2,692宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|70,718
|9,557,806
|236,938
|意大利
|22,253
|731,588
|39,059
|西班牙
|48,570
|1,313,087
|36,257
|法國
|7,434
|1,466,433
|37,473
|德國
|8,526
|560,586
|10,734
|中國
|47
|86,070
|4,634
|香港
|0
|5,337（確診/疑似）
|105
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯：梁浩碩