▲ 道指升423點港股ADR升160點 紐約期油升近3%

道指升423點

美股反彈，美國總統大選日前夕，美國10月製造業指數好過市場預期，道指收報26925點，升423點或1.6%；標指收報3310點，升40點或1.2%；納指收報10957點，升46點或0.4%。

港股ADR升160點

港股ADR收報24620點，升160點。滙豐 （00005） ADR折合報33.19元，升0.39元或1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報600.48元，跌1.02元或近0.2%。恒指夜期收市升68點，收報24405點，低水55點。

紐約期油升近3%

油價反彈，市場預期油組及盟友可能延長限產計劃，加上多國製造業數據反彈，紐約期油收報36.81美元，升1.02美元或近2.9%；布蘭特期油收報38.97美元，升1.51美元或4%。

美滙指數升逾0.1%

美國大選前，美匯指數報94.18，升0.16%，最新報94.04，歐元兌美元報1.164；美元兌日圓報104.76。

美國10年期債息報0.84厘。

紐約期金升0.7%

避險需求帶動金價上升，紐約期金收報1892.5美元，升12.6美元或0.7%。現貨金於1895美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩