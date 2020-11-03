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【開市9點半】中央約談螞蟻馬雲井賢棟　螞蟻16字回應　阿里巴巴ADR照升1%

股市 07:00 2020/11/03

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（1）中央四部門約談馬雲、井賢棟等螞蟻（06688）高層，未有披露約談內容，不過，其後螞蟻回應指，「穩妥創新、擁抱監管、服務實體、開放共贏」，其中重點是監管，亦反映約談不算是負面消息，螞蟻將於周四上市，中央當局自然是高度關注，阿里巴巴（09988）美股較港再高1%，亦是螞蟻上市前股價的重要指標，另外，國際配售已見分貨，少量大戶已在暗盤市場交易，亦反映螞蟻集團的升勢。

即睇開市9點半重點：

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    +7
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【螞蟻上市】中證監等四部門約談螞蟻馬雲　阿里巴巴9988美股續升1%（第二版）

【螞蟻上市】螞蟻集團機構間暗盤零星成交　成交價108至120元？

【螞蟻上市】螞蟻H股6688台資大戶獲分8億元貨　經紀費近800萬元

（2）監管：內地昨日同時發布《網路小額貸款業務管理暫行辦法（徵求意見稿）》，規管小額貸款業務，由金額到所經營的區域，都有嚴格限制，關注螞蟻旗下的消費信貸業務「花唄」，是否監管範圍。

【螞蟻上市】內地擬推網貸新規　阻跨省經營、自然人貸款上限30萬人幣　螞蟻亦受規管？

（3）內地推新能源車的刺激政策，最容易明白的指標，是2025年新能源車要佔新汽車銷量約20%，美國上市的新能源車中概股即造好，蔚來小鵬即大升。

【當炒電動車股】政策刺激　蔚來小鵬美股升近1成　比亞迪破頂

【新能源車國策】國務院：2025年新能源車佔新車銷量5分之1　一文看清新國策重點、汽車股

（4）美股早前下跌，是因為疫情再擴大，市場憂慮經濟前景，不過，數據反映美國經濟仍好，油價更由跌6%，轉為升3.6%。

【美國經濟】美國10月ISM製造業PMI為59.3　遠勝預期

（5）美國大選結果，對金融資產市場有何影響，分析4個結局變數。

【美國大選前瞻】美國大選結果4大情境　對金融市場有何影響？

（6）中國好友達里奧再唱好人民幣，唱談美元，全球儲備貨幣曾經是荷蘭盾、英鎊，以及現時的美元，不過，人民幣的重要性會繼續提升。

【美元危機】橋水達里奧︰人民幣將成儲備貨幣　「比所有人預期都快」

（7）內銀股再度大力起動，近期大市要留意內銀股走勢。

【當炒內銀股】內銀全線發力 郵儲行升近9%

（8）雙11要到下周三才是正日，不過，各平台的前哨戰已烽煙四起，顧客在美妝和家品市場再大手掃貨。

【雙11戰報】雙11各大網購平台銷售額創新高 美妝和家電品牌最受歡迎

（9）新股市場炒完未？專家話近期的新股表現，主要是受螞蟻上市影響。

【新股IPO】藥明巨諾2126暗盤　一手帳面賺350元

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

記者：譚志偉

欄名 : 開市9點半

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