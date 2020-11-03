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【美股收市】大選投票在即 製造業數據佳 道指勁彈423點納指穩

股市 05:11 2020/11/03

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美國總統大選投票日前夕，美股顯著反彈。美國10月製造業指數好過市場預期，道指昨一度升逾540點，納指反覆靠穩。
聯儲局本周二起一連兩日議息，市場亦憧憬歐央行及英國加碼推出刺激措施，美10年債息未見明顯變化，「恐慌指數」VIX重回40以下，反映市場情緒回穩。
道指收報26925點，升423點或1.6%；標指收報3310點，升40點或1.2%；納指收報10957點，升46點或0.4%。
傳統大藍籌領漲，製藥大廠Walgreens Boots Alliance、化工集團Dow Inc.股價齊升逾5%。科技股表現反覆，亞馬遜挫逾1%；Netflix則上升1.8%。
經濟數據方面，歐美製造業數據勝預期。美國10月供應管理協會（ISM）製造業指數升至59.3，好過市場預期的56。歐元區10月製造業PMI終值則由54.4上調至54.8。
不過，選舉後發生動盪和有爭議結果的可能性代表著巨大的風險，緊隨大選後於本港周五出爐的儲局議息結果和就業報告，都是牽動後市走勢的關鍵因素。避險資金流入金市，金價連續第二日上揚。紐約期金周一收市升0.7%，報1892.5美元。美匯指數報94.18，升0.16%。

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責任編輯：柯志宏

選舉 美股 議息 紐約期金 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 PMI 美國聯儲局 總統大選

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