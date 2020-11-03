【蘋果發布會】蘋果「雙11」開One More Thing發布會　新Mac要登場？

蘋果公司（Apple，美：AAPL）周一宣布將於當地時間11月10日（香港時間11月11日凌晨2時）舉辦發布會，並以One More Thing （還有多件事）為題，外界預計蘋果將發布新Mac機。這也是今年的第四次綫上蘋果發布會。

▲ 蘋果發布會將在香港時間「雙11」舉行，並以「One More Thing」為題

發布會將於美國加州時間上午10點開始，並將在蘋果網站上進行直播。蘋果邀請函標語是已故創辦人喬布斯在發痛會時的名句「One More Thing」，蘋果表示將在其總部蘋果公園（Apple Park）舉行。

蘋果今年較早時表示，計劃發布使用自家設計ARM電腦晶片的Mac機，以取代英特爾的晶片。蘋果的iPhone和iPad長期以來一直使用蘋果設計的處理器，該公司說這有助於延長電池壽命，並提供更快的性能。

蘋果首款自研電腦晶片的信息，是在WWDC開發者大會時公布的，蘋果認為晶片是硬件的核心也是產品的根本。蘋果的自研晶片將採用ARM架構，官方稱新晶片將有更高的擴展性、高性能GPU、專業能力更強， 神經引擎更強。

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責任編輯：李勝君