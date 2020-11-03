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【阿里巴巴】阿里巴巴擬收購奢侈品時裝網購Farfetch　涉資逾23億

股市 10:22 2020/11/03

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阿里巴巴 （09988） 傳考慮擴大電商平台至高檔時裝。路透社報道，消息人士周一援引知情人士的話說，阿里巴巴集團正與奢侈品時尚零售商Farfetch商討投資事宜，投資金額近近3億美元（約23.4億港元）。消息傳出後，總部位於倫敦的Farfetch（美：FTCH）股價周一升14%，至32美元。

報道說，兩家公司還就建立一家中國合資企業進行商討。該報道補充指，與阿里合作開發移動應用程序的卡地亞（ Cartier）擁有者歷峰集團（Richemont），也正在考慮與中國電商巨頭一起投資Farfetch。 

Farfetch和阿里巴巴均未立即發表評論。

Farfetch的投資者包括阿里的競爭對手京東和騰訊，Farfetch一直在押注中國新興的網上奢侈品市場。中國消費者佔全球奢侈品消費的三分之一。

消息人士援引知情者的話表示，目前與騰訊和京東達成的交易條款，不會阻礙阿里巴巴投資Farfetch。

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責任編輯：李勝君

香港股票 時尚 倫敦 阿里巴巴－SW（09988）

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