【阿里巴巴】阿里巴巴擬收購奢侈品時裝網購Farfetch　涉資逾23億

阿里巴巴 （09988） 傳考慮擴大電商平台至高檔時裝。路透社報道，消息人士周一援引知情人士的話說，阿里巴巴集團正與奢侈品時尚零售商Farfetch商討投資事宜，投資金額近近3億美元（約23.4億港元）。消息傳出後，總部位於倫敦的Farfetch（美：FTCH）股價周一升14%，至32美元。

報道說，兩家公司還就建立一家中國合資企業進行商討。該報道補充指，與阿里合作開發移動應用程序的卡地亞（ Cartier）擁有者歷峰集團（Richemont），也正在考慮與中國電商巨頭一起投資Farfetch。

Farfetch和阿里巴巴均未立即發表評論。

Farfetch的投資者包括阿里的競爭對手京東和騰訊，Farfetch一直在押注中國新興的網上奢侈品市場。中國消費者佔全球奢侈品消費的三分之一。

消息人士援引知情者的話表示，目前與騰訊和京東達成的交易條款，不會阻礙阿里巴巴投資Farfetch。

相關文章：

【螞蟻上市】螞蟻高層馬雲遭4監管機構約談、官員批花唄「普而不惠」 阿里巴巴股價未受累

【阿里巴巴】天貓雙11提早開 111分鐘百個品牌成交超1億元人幣

【阿里巴巴旗下】東南亞電商平台Lazada遭黑客入侵 洩110萬客戶資料

責任編輯：李勝君