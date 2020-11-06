【阿里巴巴】阿里巴巴、Cartier母企投資高級時裝網購Farfetch　涉資85億港元

▲ 阿里巴巴和歷峰集團入股farfetch，投資額合計達85億港元

阿里巴巴 （09988） 擴大電商平台至高檔時裝，阿里巴巴宣布和全球第二大奢侈品集團、Cartier等名品牌的母企歷峰集團（Richemont），投資奢侈品網購平台Farfetch（美：FTCH），涉約11億美元（約85.25億港元）。阿里巴巴和歷峰會分別購買3億美元的Farfetch可換股債券。

另外，阿里巴巴、歷峰、Farfetch 會成立合資公司Farfetch China，阿里巴巴、歷峰分別投資2.5億美元，合計持股合資公司25%股份，另有購股權選項。

早有已有消息指，阿里巴巴正洽商投資Farfetch，當時稱投資金額近3億美元（約23.4億港元），最終投資額較當時所傳規模更大。

隨阿里巴巴、歷峰收購消息落實後，總部位於倫敦的Farfetch股價周四盤後再升1成至41.6美元，以周四收市價計，Farfetch最新市值約119億美元。

Farfetch的投資者包括阿里的競爭對手京東和騰訊，Farfetch一直在押注中國新興的網上奢侈品市場，而中國消費者佔全球奢侈品消費的三分之一。

消息人士援引知情者的話表示，目前與騰訊和京東達成的交易條款，不會阻礙阿里巴巴投資Farfetch。

另一投資者歷峰集團持有多個名牌品牌，包括Vacheron Constantin、Jaeger-LeCoultre、Montblanc、Ralph Lauren和Chloé等。

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責任編輯：李勝君