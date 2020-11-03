IMF：新冠危機未結束 促G20加大財政刺激

國際貨幣基金組織（IMF）周一警告20國集團（G20）主要經濟體，新冠危機尚未結束，並呼籲美國、英國和其他國家加大當前財政支出計劃。

IMF高級官員在周一發表的博客中警告說，在失業率持續居高不下的情況下，過早撤出財政支持，將對民生造成進一步損害，並增加企業普遍破產的可能性，進而有可能危及經濟復甦。

IMF稱，G20和新興市場經濟體迅速採取前所未有的行動，避免更深的危機，單單G20國家便提供11萬億美元的支持。

IMF上個月預測，2020年全球經濟將萎縮4.4%，到2021年經濟復甦增速將達5.2%，但警告情況仍然嚴峻，各國政府不應過早撤銷刺激計劃。

IMF周一表示，疫情繼續蔓延，但現在各國大部分財政支持正逐漸減少，向家庭的現金發放、遞延繳稅和向企業的臨時貸款要麼已經到期，不然即將在今年底到期。

IMF在另一份報告中指出，受疫情衝擊，2020年整個拉丁美洲和加勒比海地區的經濟，將急劇下降8.1%；預計作為拉美最大經濟體的巴西，年內經濟將萎縮5.8%；墨西哥將萎縮9%；阿根廷則急跌11.8%。IMF預計明年該地區經濟將小幅復甦，料整體增長3.6%。

聯合國拉丁美洲和加勒比經濟委員會（ECLAC）估計，今年的大流行可能令拉丁美洲的貧困人口，再增加4,540萬人。

責任編輯：李勝君