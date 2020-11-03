【美國大選部署】興證張憶東：大選結果或延遲出爐　中資股性價比高 薦10股籲趁低吸

美國大選臨近，興業證券全球首席策略分析師張憶東發表最新策略報告，以《全球股市短期risk off 深秋布局好時機》為題，指美國總統大選，因郵遞投票或令選舉結果延遲出爐，加上歐洲疫情再度爆發及封城，全球股市將難免回調。不過到了年底資金為新一年部署時，將會發覺中資股性價比高，投資者可從中尋找增長股及價值股，並推薦10隻心水股。

報告指出，郵寄選票比例提高，美國大選結果或延遲出爐，但結果不會無限期延長。據興證宏觀團隊研究，由於新冠疫情影響，今年美國大選郵寄選票的比例將遠超往年，各州對郵寄選票的不同處理要求，可能使得大選結果晚於11月3日出爐，但按照美國法律規定，12月8日為確定各州選舉結果的最後期限。因而美國大選不確定性最晚有可能延續至12月。

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歐洲二次疫情爆發，鑒於疫情反彈嚴重，法國和德國陸續宣布新的封鎖措施，歐盟27國中的其他國家也開始跟進。但與今年春季禁足措施不同的是，所有學校在加強防疫措施的同時繼續開放；民眾可繼續出門工作等，封鎖程度弱於年初。

張憶東與研究團隊薦10隻心水港股

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財政刺激計劃難產，美聯儲局或許再度扮演「救世主」。美國眾議長佩洛西10月30日表示，在救濟金的管理上存在嚴重分歧，反映美國新一輪財政刺激計劃在大選前出台無望。同日聯儲局發表聲明，將大眾企業貸款計劃最低限額從25萬美元下調至10萬美元。興證判斷若美國大選結果延遲出爐，拖累財政刺激計劃出台，聯儲局或將繼續大放水。

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國內疫情防控領先、經濟復甦延續，人民幣升值預期提升，歲末年初「資產荒」下，性價比高的中國資產將被青睞。他認為增長股及價值股各有不同吸引之處。

首先，尋找性價比高的成長股。他強烈看好兼具周期盈利彈性和科技創新成長屬性的先進制造業龍頭：光伏、新能源車、軍工、精密機械、新材料、工業4.0等。此外，在科技、消費等人氣板塊，結合短期估值的匹配度和基本面的邊際變化，精選阿爾法。

其次，布局銀行等深度價值行業。四季度以來，A股和港股的銀行股谷底反彈，但是估值仍處於歷史低位，反映了比較悲觀的預期；銀行股未來數月估值修復的動力在於經濟復甦的驅動；銀行三季報基本確認銀行股行情的政策底和盈利底；年底時，銀行股特別是港股銀行股將有望同時收獲絕對收益和相對收益。

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記者：李兆明