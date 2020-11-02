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【美國大選】繼高盛後摩通下調美國科技股評級　料選舉過後美股板塊輪動

股市 23:59 2020/11/02

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摩通將國科技股評級下調至「中性」。

美國總統大選在即，華爾街關注選舉對金融市場影響。摩根大通最新報告指出，無論誰最終贏得選舉，股市都將出現板塊輪動。該行將一直以來受到市場追捧的科技板塊評級下調至「中性」。同時將銀行和保險股上調至增持（overweight）。

高盛此前亦下調了科技股評級，詳見【下一頁】

摩根大通策略師Mislav Matejka等於報告中指出，在年初之今市場出現破紀錄分歧（納指升幅遠超道指）之後，整體股市已經為擴大領先股份的類別做好準備。無論誰在美國大選中誰勝出，板塊的輪換很可能會開始，而地區輪換將更多取決於實際選舉結果。

該行認為，市場領頭羊的切換可能會從經濟復甦和有關疫情的利好消息開始。如果明年債券收益率開始上漲，科技股的強勁表現可能會停滯；銀行和保險股則將受益於債券收益率的上升。

摩根大通表示，若選舉結果沒有爭議，將利好股市，因為市場可能會再聚焦於財政刺激措施；而有爭議的選舉結果將導致股市下跌。該行亦建議，在未來3到6個月的時間內逢低買入。

雖然民主黨大勝的「藍潮」會導致政策的擔憂，可能給股市造成壓力，但這亦是加注的好時機，因為預計民主黨上台後會增加財政刺激，美元走弱，及收益率曲線陡化的好機會。報告又指出，在美國強勢股當中，增長股一直跑贏價值股；科技股一直跑贏銀行股，這種情況可能不會在2021年持續下去。

相關文章︰【美股焦點】美股板塊輪動？高盛下調科技股評級至「中性」 籲買入周期股

【美國大選】新加坡銀行：不論大選結果如何　基建板塊最安全

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編輯︰侯景成

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